Pablo Montero aseguró que Vicente Fernández Jr. se conmovió por su actuación en “El Último Rey”

Pablo Montero aseguró que ha hablado con Vicente Fernández Jr. acerca de su trabajo en la serie (Fotos: Instagram@pablomoficial/@vicentefdzjr9)

En medio de la controversia por la emisión de la serie de Televisa Univision El Último Rey, sobre la vida de Vicente Fernández, Pablo Montero, protagonista de la producción, reveló que ha platicado con Vicente Jr. acerca de su interpretación de Chente y él le ha dicho “cosas muy bonitas”.

Este lunes 14 de marzo se estrenó El Último Rey, bioserie basada en el libro de Olga Wornat, la cual es una biografía no autorizada por la familia del cantante, ha generado una pelea legal entre Doña Cuquita y Televisa Univision para que se frene la emisión y producción. Sin embargo, Pablo Montero, quien encarna a Chente, aseguró que ha recibido una retroalimentación positiva por parte de Vicente Fernández Junior.

En entrevista con De Primera Mano acerca de la polémica que atraviesa la serie, Montero reveló que nunca tuvo contacto constante con los hijos del Charro de Huentitán, con excepción del mayor, Vicente, a quien le envió algunas de las canciones que ha grabado para la serie.

Pablo no quiso hablar de lo triste que se sintió al ver el mensaje de Cuquita Abarca hacia la serie, sino que aseguró que mantendrá el cariño que le tiene a la familia pese a sus comentarios (Foto: @pablooficial/Instagram)

“Yo nunca he tenido comunicación (con Alejandro y Gerardo). La verdad, con el que siempre he tenido comunicación ya de adultos... de chicos pues sí nos hablábamos todos. Digo, obviamente cuando veo en un evento a Gerardo o Alejandro, los saludo con mucho cariño, pero con el que sí hablo por teléfono es con Vicente, con Vis”, dijo el cantante.

Debido a esta relación que mantiene con el mayor de los Fernández Abarca es que Montero decidió enviarle algunas partes de la serie y canciones de El Último Rey, a lo que Vicente respondido conmovido, según dijo Pablo.

“Le he mandado escenas, le he mandado canciones, y la verdad que me ha dicho: ‘¿Sabes qué viejo? Es que‚ la verdad, se me pone la piel chinita, se me hace un nudo en la garganta’, me ha dicho cosas muy bonitas”

El hijo mayor del cantante habría felicitado a Pablo por su trabajo interpretando a "Chente" (Foto: Instagram/@vicentefdzjr9)

El cantante aseguró que, a pesar de los comentarios y las acusaciones que ha recibido por protagonizar la serie, seguirá defendiendo a su personaje, pues así es como refleja su amor y respeto a la familia de los Potrillos.

Asimismo, recordó que en varias ocasiones el Charro de Huentitán demostró públicamente el cariño que le tenía, pues no sólo lo había visto crecer, sino que lo felicitaba por ser uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana.

Agregó que no le importarán los comentarios negativos que haga la familia Fernández acerca de la bioserie, pues él sólo se quedará con el cariño que siente hacia ellos.

Debido a la producción y difusión de "El Último Rey", Cuquita se dijo muy triste y enojada por la forma en que se estaba manejando la imagen de su fallecido esposo (Foto: Instagram/@tele-mex)

”Yo no me muevo de mi postura, del cariño que le tengo y que le voy a tener a Doña Cuquita, a Vicente y la familia. De ahí, por más comentarios que digan o dimes y diretes, no me van a quitar de ahí por el cariño que le tengo, jamás. (...) El trabajo que tengo lo estoy defendiendo con uñas y dientes, cada diálogo, cada escena la superviso, y si hay algo que no me gusta, lo cambio”, comentó el intérprete de Se te olvidó.

Montero le envió un corto mensaje a Cuquita Abarca, a quien quiso recalcar su cariño a pesar de la situación y los comentarios que ha lanzado en contra de la serie.

“La quiero mucho, siempre la voy a respetar y yo creo que hay que esperar a que vean el trabajo tan profesional y con un gran equipo para que vea cómo va a ir transcurriendo la historia; vienen cosas muy hermosas”

