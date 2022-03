Olga Wornat acusó a Gerardo Fernández de enviarle amenazas “subliminales”

Olga Wornat aseguró que Gerardo Fernández le ha enviado mensajes a través de diferentes personas (Fotos: Instagram/@owornat)

Olga Wornat, periodista autora de El Último Rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández, aseguró que ha sufrido de amenazas “subliminales” por parte de Gerardo Fernández, el segundo hijo de Chente y de quien señaló en el libro sus supuestos vínculos con el narco.

En medio de la controversia por el conflicto que existe entre Cuquita Abarca y Televisa Univision por la producción y emisión de la serie El Último Rey, basada en la obra de Wornat, la periodista habló acerca del trato que recibió por parte de la familia Fernández cuando estaba realizando su investigación y lo que actualmente está viviendo debido a la bioserie sobre el Charro de Huentitán.

Durante una entrevista con Javier Poza para su programa radiofónico, la autora recordó cómo fue tener contacto con Gerardo Fernández, a quien señaló por presuntamente haber secuestrado a Vicente Fernández Jr. y de quien dijo que era amigo de Ignacio Nacho Coronel, un fallecido narcotraficante que fue de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Gerardo Fernández, primero a la izquierda, le habría estado enviando mensajes a Olga Wornat a través de otras personas desde que se publicó la biografía no autorizada de Vicente Fernández (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Según dijo la argentina, envió un mensaje a Gerardo para conocer su versión de estos hechos que señaló ella en su libro, pero el hijo de Chente no reaccionó bien.

“Gerardo por poco me tiró el teléfono, metafóricamente hablando (…) Me trató muy mal telefónicamente. Yo lo contacté en su celular con un mensaje para que me diera su versión de los hechos en los que está involucrado. Gerardo me contestó de mala manera, me llamó y me preguntó quién me había dado su teléfono”, reveló Wornat.

Tras la publicación de su libro, debido a los que destapó acerca de los Fernández, Olga reveló que recibió amenazas por parte de Gerardo, pero aseguró que no le teme a él ni a nada, pues ya ha sufrido situaciones de este tipo debido a sus pasados libros.

Javier Poza preguntó a la periodista si es que el hijo de Vicente le había hecho llegar mensajes, ya sea directamente de él o a partir de otras personas, a lo que ella contestó afirmativamente.

La escritora aseguró que no está lucrando con los Fernández, pues su trabajo siempre ha sido investigar y hablar sobre personas importantes (Foto: EFE/Imelda Medina)

“‘Gerardo está diciendo que te va a demandar’, ‘Gerardo dice que te va a demandar, que tengas cuidado, que te va a demandar’. Él es por atrás, y yo digo que me demande, pero que lo diga, que aparezca de frente. ¿Por qué no lo hizo en diciembre? Aquí estoy y tengo más información, Gerardo”, dijo la escritora.

Aunado a esto, confesó que Gerardo le ha enviado diferentes mensajes por diversos medios, pero ella quiere que se detenga y haga las cosas de frente.

“Lo que quiero, en todo caso, es que aparezca Gerardo. No quiero amenazas subliminales, me ha enviado mensajes por todos lados. Aquí estoy”

Por otro lado, Olga aseguró que Cuquita podría estar siendo manipulada para que se manifieste en contra de Televisa Univision, la serie que está siendo producida y ella, pues es una de las primeras veces en que la esposa del Charro de Huentitán habla a los medios.

Cuquita Abarca inició un proceso en contra de Televisa Univision para que se frene la emisión y producción de la serie sobre Vicente Fernández, la cual está basada en el libro de Wornat (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

“Históricamente, Cuquita jamás dio entrevistas. Nunca dio entrevistas y me resulta extraño verla ahora en este video y me dio mucha tristeza porque es una mujer a la que yo respeto, son muchos años con Vicente Fernández, sufrió mucho y no la está pasando bien (…) siento que la están manipulando”, comentó.

Finalmente, dijo que no su obra no fue escrita con el fin de lucrar con la familia Fernández y que lo que se está haciendo con frenar la serie basada en su libro es “un atentado contra la libertad de expresión”.

