Marco Antonio Solís: reviven testimonio de exconcursante de “La Academia” que lo acusó de acoso

Luego de las declaraciones de Sasha Sokol donde evidenció el supuesto abuso por parte de su ex representante, Luis de Llano. Diversas mujeres han buscado visibilizar en redes sociales las vivencias de violencia que han sufrido algunas personalidades, en esta ocasión, algunos internautas recordaron lo dicho por Jacqueline González, exintegrante de La Academia, acusando de acoso a Marco Antonio Solís, El Buki.

Fue en un extenso hilo de Twitter donde rememoraron la denuncia que salió al aire en el año 2008, cuando Jacqueline González decidió tener una plática con el entonces director del reality de TV Azteca, Héctor Martínez.

En ese entonces, la ex Académica salió de clases y como muestra de confianza acudió a la oficina del director de La Academia, en donde relató que cuando conoció al intérprete de Si no te hubieras ido, el reconocido cantautor mexicano de 62 años la convenció para colaborar con ella y de que la ayudaría impulsar su carrera.

“Me impactó la canción, el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco, grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió, como dice la canción: ‘me dieron falsas esperanzas’ y esperé y nunca pasó nada”, dijo principalmente.

Más adelante, Jacqueline González ahondó en el tema con Héctor Martínez, el cual le cuestionó si había sufrido un tipo de abuso por parte del intérprete de Dónde estará mi primavera, ahí la joven confesó que le pidió un beso sin su consentimiento cuando ingirió bebidas alcohólicas.

“No quiero ponerlo así, porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque, antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol y se puso mal; borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’ y entonces me dijo: ‘Dame un beso’”, señaló Jacqueline en el video recuperado de Twitter.

“Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes ídolos, lo veo como un gran escritor. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años”, subrayó.

Algunas reacciones del hilo de Twitter dividieron posturas con relación al videoclip, cuando algunos señalaron que todo lo que se hacía en el reality era mentira, aunque algunas internautas recalcaron que es deber de todos creer en al víctima cuando hace una denuncia.

“Que hable cuando quiera!! O como quiera!!! Siempre me he preguntado por qué se le señala más a la víctima que al presunto Victimario, totalmente debería ser al revés”, ”Era una niña con mucho futuro. Inteligente, bonita, carismática y talentosa... raro que después de una buena carrera infantil en Gdl se apagará al decir esto, nunca es tarde para hacerle justicia”, son algunos reacciones en la plataforma social.

Tras la supuesta denuncia en el programa, la intérprete fue severamente señalada por los entonces jueces del reality de TV Azteca, Enrique Guzmán, Raúl Quintanilla, Lisset y Arturo López Gavito. Asimismo, aprovecharon su posición para defender al reconocido intérprete mexicano.

El primero en criticar la interpretación de Jacqueline fue Enrique Guzmán, quien le recomendó no depender de nadie para cumplir sus sueños y por lo señalado en el video dentro de La Casa de La Academia le pidió no levantar falsos en contra de su colega y amigo, El Buki.

Otro de los jueces que apuntaron contra ella fue Arturo López Gavito quien reprobó los señalamientos de la concursante hacia “uno de los compositores más importantes de México” y la reprobó para seguir avanzando en el reality show de Azteca en el 2008.

