“El Buki” se burló de la polémica defensa de AMLO a García Vilchis

El Buki recordó uno de los momentos más comentados de la mañanera de AMLO (Foto: Facebook/Marco Antonio Solis)

El cantautor Marco Antonio Solís se burló de una de las frases que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para defender a Ana García Vilchis, encargada de dirigir la sección “Quién es quién de las mentiras de la semana” durante su conferencia matutina del 8 de diciembre.

A través de su cuenta de Twitter, el vocalista de Los Bukis romantizó la frase con la que algunos miembros de la oposición y críticos del proyecto de nación del presidente, autodenominado como la Cuarta Transformación (4T), se mofaron de García Vilchis.

“Quédate con quien tal vez no sepa leer, pero tengas la certeza de que no te mienta”, publicó el intérprete de Si No Te Hubieras Ido.

(Foto: Twitter/@MarcoASolis)

La frase con la que el cantautor recordó uno de los momentos más comentados de la conferencia matutina de López Obrador surgió luego de que la defensa del mandatario causó extrañeza, pues al hacerlo reconoció que García Vilchis no sabe leer, la cual ha sido una crítica que en más de una ocasión le han hecho.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”, manifestó el tabasqueño.

Lo anterior a raíz de un tuit publicado por el expresidente Felipe Calderón el pasado domingo, en donde acusó una supuesta “simulación” de López Obrador en un video publicado para dar a conocer los avances del tren que conectará la estación Lechería del tren suburbano y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Un buen ejemplo de ‘Fake News’: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”, compartió el antes militante del Partido Acción Nacional (PAN).

García Vilchis está a cargo de la sección "Quién es quién en las mentiras" de las conferencias matutinas de AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, el mandatario mexicano recomendó a Calderón cuidar su prestigio, pues representó un papel importante en la vida pública del país. “Es una vergüenza, ojalá y cuide su prestigio, se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos, dilapidarios, deben de cuidarse y, sobretodo, un expresidente, por lo que representó para México en su tiempo”, dijo en conferencia de prensa matutina.

Uno de los fuertes críticos de la 4T y de AMLO quien no se podría quedar sin reaccionar fue el actor Victor Trujillo, quien a través de su cuenta de Twitter compartió un GIF con el que ironizó sobre las declaraciones e hizo mofa de que el tabasqueño haya aceptado que la funcionaria presuntamente no sabe leer.

Al igual que “El Buki”, Trujillo utilizó sus redes sociales y citó las palabras del mandatario; sin embargo, representó la posible reacción que tuvieron todas las personas ante las declaraciones: un fuerte ataque de risa al darle la razón a AMLO.

Por otra parte, el influencer y conductor de “El Pulso de la República” también aprovechó la situación y comentó que la declaración del Jefe del Ejecutivo podría representar los valores del proyecto de nación del mandatario.

Chumel Torres aprovechó las declaraciones del presidente para lanzar fuertes insultos en contra de la 4T (Foto: Instagram/@chumeltorres)

“Ser pendej* pero no mentiroso. Los valores de la 4T en una frase”, escribió el youtuber.

Cabe mencionar que, a principios de noviembre, la directora de Redes de la Vocería de presidencia fue otra el centro de polémica tras su intervención en una mañanera. Distintos usuarios de Twitter se mofaron de la funcionaria por decir la frase “no es falso, pero no es verdad”.

SEGUIR LEYENDO: