Alejandra Ávalos defendió a Sasha Sokol tras declaraciones de Felicia Mercado

La lista de artistas mexicanos que se han sumado a la ola de declaraciones a favor o encontra del caso Sasha Sokol contra Luis de Llano sigue creciendo y parece expandirse a un nuevo horizonte en el que las personalidades que apoyan del productor están también siendo criticadas por las que están del lado de la integrante de Timbiriche.

De este modo Alejandra Ávalos le mandó un mensaje a Felicia Mercado, quien hace unos días dio declaraciones a favor del ex productor de Televisa, donde le dejó en claro que nadie más debería meterse en el asunto de la manera en que ella opinó, ya que aunque sí tiene amistad con ambos lo mejor es abstenerse, tal como lo hizo Sergio Mayer.

La actriz aseguró que ella es amiga de ambos y que es normal que hasta cierto punto se tome partida en cualquier situación, pero no es correcto revictimizar a alguien que está teniendo el valor de alzar la voz y contar su historia sin importar el contexto o el tiempo transcurrido entre el hecho y la confesión:

“Yo no actúo en contra ni a favor de nadie, de ninguno porque incluso los dos son mi amigos, a los dos los amo y a los dos les tengo mucho que agradecer en la vida, pero aquí la persona que se victimiza al contar esto es la persona a la que en su momento pues le escuchas y de ahí a lo que sea verdad o no sea verdad, sea exagerado o no sea exagerado eso ya nadie de nosotros en este momento lo podemos determinar”, expresó ante las cámaras de Venga La Alegría.

Tras las lamentables declaraciones de Sasha Sokol en sus redes sociales y que desde entonces no han dejado de ser tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación, la también cantautora alzó la voz y celebró que se atreviera a revelar todo y no tener miedo de lo que terceros pudieran comentar sobre su caso o incluso de la postura que llegaran a tomar como en los últimos días ha ocurrido con diversos famosos.

“Sasha se vio muy valiente y tuvo las agallas, el valor moral, el espiritual, el civil de poder sacarlo a la luz. Ella hasta la fecha dice que le ha costado trabajo vivir con esto”; agregó la actriz de melodramas como El Padre Gallo, Morir Dos Veces y Soñadoras.

Alejandra Ávalos continuó aplaudiendo dicha situación asegurando que las personas deben hablar cuando se sientan preparadas para hacerlo, no por presión, por lo que lo que hizo la integrante de Timbiriche ahora es un acto de valentía y demuestra que todo lleva su tiempo para poder hacerlo.

“Cuando se trata de una víctima y una mujer que se atrevió a hablar y que en su momento no estaba preparada para hacerlo, pero ahora sí lo está, es el tipo de acciones y actitudes las aplaudo muchísimo”; expresó.

¿Qué dijo Felicia Mercado sobre Sasha Sokol y Luis de Llano?

La actriz salió en defensa del creador de melodramas de Televisa, siendo de las pocas artistas que se han posicionado en contra de la confesión de la Timbiriche

“Ya tenía qué, unos 15 años ¿no?, yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo ‘a fuerza lo tienes que hacer’. No lo sé, yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida [...] que quieres que te diga: ‘los hombres son hombres’”, expresó para Venga La Alegría Fin de Semana.

