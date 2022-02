Lalo Mora dijo que los presuntos tocamientos a sus fans fueron “trucos de cámara”

Fue captado en Aguascalientes besando a varias mujeres (Foto: Captura de pantalla)

Hace varios meses el cantante Lalo Mora causó revuelo ante la opinión pública, pues se hicieron virales al menos tres videos en las redes sociales donde aparece el veterano cantante de música regional mexicana conviviendo muy de cerca con algunas de sus admiradoras.

En las imágenes se muestra una constante: el ex integrante de Los invasores de Nuevo León realiza tocamientos sobre los cuerpos de sus fans, y a algunas de ellas incluso las besa en la boca. Dichas actitudes del veterano artista de 75 años fueron duramente criticadas por el público, por tratarse de una manifestación machista y de abuso de poder.

Por otro lado, algunas personas también señalaron que las mujeres que aparecen con el cantante, que se acercaron a él para poder tomarse una foto a su lado, fueron en parte partícipes de la situación al permitir los roces del rey de mil coronas.

Han sido al menos tres ocasiones las que Lalo Mora aparece presuntamente acosando a sus fans (Foto: Captura de pantalla/@MANRUZ)

Sin embargo, y tras varios meses en silencio, el polémico cantante habló sobre su escándalo y aseguró que no hizo “nada malo”, pero aún así pidió disculpas en caso de que las chicas en cuestión se hubieran sentido agredidas e invadidas por él.

En una entrevista con diversos medios de comunicación, retomada por el canal de YouTube Así soy, el cantante originario de Nuevo León mencionó que él no tocó el busto de una mujer en una de las fotografías que se hicieron virales, pero pareció que sí por la perspectiva en donde estaba colocada la cámara, siendo que está seguro que había una segunda cámara en la que presuntamente se podría apreciar que no tocó a la joven en cuestión.

“Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos (lo haré) delante de mi público”, expresó.

Una mujer subió al escenario y bailó sensualmente con el cantante, el hecho fue criticado en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de reels de Instagram: @despiertamerica)

Además, el cantante que se presenta en concierto principalmente en municipios del norte de la República y en algunas zonas fronterizas, admitió que el escándalo que se desató por los videos difundidos en internet le afectó mucho emocionalmente, al grado de haber llegado al llanto.

“Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel, pero, bendito mi padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto”, dijo.

“Esos días no los cuento en mi vida. Volví a nacer y estoy muy contento. Espero que me disculpen si es que cometí un error. Primeramente, a Dios quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. Y a la muchacha le pedí perdón, que si ella sabe que yo la agarré con la intención que me perdone, pero la niña jamás apareció”, agregó el famoso cantante mexicano.

Múltiples seguidoras acudieron a tomarse una foto con el artista regiomontano; a algunas de ellas las besó (Foto: Captura de pantalla)

Estas declaraciones del artista se dieron cuando reapareció para el evento póstumo del representante artístico Servando Cano, con quien trabajó por varias décadas.

“No venía a eso, a aclarar el escándalo, ni quería hacerlo, pero ya que estamos de una vez que salten cáscaras, yo no hago eso ni lo voy a hacer jamás. He tenido muchas novias. No voy a cometer el error de no soy tonto para desgraciar mi carrera en segundos”, concluyó.

En noviembre pasado el compositor de corridos como Laurita Garza fue abordado en un concierto por varias mujeres, quienes le pedían al cantante una fotografía, pero al principio se negó a una de ellas en el escenario: “No mamita, me tienen prohibido”, le dijo a una fan, “Ojitos sí, manitas, no”, agregó ante los chiflidos del público.

SEGUIR LEYENDO: