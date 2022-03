YosStop habló de los malos tratos que vivió en Santa Martha Acatitla: “Es una tortura”

Yoseline Hoffman expuso las pésimas condiciones que experimentó en Santa Martha Acatitla y compartió el testimonio de otras mujeres que vivieron situaciones similares o peores (Foto: Instagram/@justyoss)

YosStop compartió su experiencia, así como la de otras mujeres que han estado de Santa Martha Acatitla, acerca de las pésimas condiciones en las que está el penal. La youtuber aseguró que existen graves casos de negligencia y falta de salubridad.

En el nuevo video de YosStop, la creadora de contenido habló acerca de lo que ella y otras mujeres que estuvieron en Santa Martha Acatitla sufrieron ahí, pues aseguró que personas se quitan la vida estando encarceladas en ese penal al no soportar los malos tratos y problemas en cuanto a temas de salud.

Según relató Yoseline, hay muy poca atención médica, pues las autoridades del penal la reservan sólo para aquellos que se encuentran al borde del colpaso.

“No hay atención médica digna, en general. Hay casos en los que ya te tienes que estar casi muriendo para que te lleven al servicio médico, pero, bueno, puede que sí te lleven ya si te ven desmayada o si te ven ya pálida, puede que si te lleven”, expuso.

Yoseline aseguró que debido a que las reclusas viven en malas condiciones, no tienen atención médica y están encerradas 23 horas al día, la mayoría atraviesa serios problemas de salud mental (Foto: Facebook@peraltarbk)

Aunado a esto, aseguró que en cuanto a salud mental, cuando se trata de un tratamiento psiquiátrico, no hay forma de que los pacientes sean asistidos, pues no se cuenta con los medicamentos necesarios y sólo hay un psiquiatra que va algunos días a la semana.

“Cuando tienes un tema mental, no hay ninguna solución, esa es la realidad. Tienen un psiquiatra. El psiquiatra no es de ahí, es un psiquiatra prestado de otros penales, es un psiquiatra compartido. Va dos o tres días a la semana si es que no lo solicitan en los otros lados, entonces a veces no va”, reveló Yoseline.

Por estas razones es que hay reclusas que intentan quitarse la vida o consumen sustancias controladas. No obstante, YosStop aseguró que aquellas que buscan estas salidas son castigadas y no tratadas.

“Yo vi casos, y supe de casos cuando estuve ahí, de gente que se ponía muy mal, que se intentaba matar, que están metidas en adicciones porque ahí adentro hay drogas, obviamente, y en vez de ayudarlas, las castigan. (...) Te enfermas, estás mal, claramente estás dañado, y en lugar de ayudarte, te joden más. La realidad es que estar en un lugar así, es una tortura (...) es un lugar inhumano”

Yoseline también aseguró que cuando se intenta reportar esto con Derechos Humanos, nadie los toma en serio (Foto: captura de pantalla/YouTube)

La youtuber presentó el testimonio en audio de varias mujeres que salieron del penal y fueron testigos de las pésimas condiciones en las que se vive dentro de ese lugar. Todas ellas comentaron que vivieron muy malos momentos cuando se trataba de buscar atención médica y dos de ellas fueron compañeras de reclusas que se suicidaron.

Una de las testimonios de Yoseline también habló de un lugar llamado “Detención”, el cual, explicó la youtuber, es un lugar donde muchas reclusas están en “jaulas”, sólo tienen una toalla para que todas se sequen con la misma cuando se bañan y mantienen las luces prendidas todo el día, por lo que se pierde la noción del tiempo.

”Lo más desgraciado e inhumano que no debería de existir (...) es un lugar para torturarte aún más. Es cárcel dentro de la cárcel”, comentó la creadora de contenido.

YosStop aseguró que este tipo de dinámicas se utilizan dentro de las cárceles para que las y los reclusos se quiten la vida, pues es difícil soportar ese tipo de condiciones y tratos.

“No es vida, la verdad es que es mejor estar muerto, es una realidad”

