Colombia

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 16 de junio

A lo largo del día se realizarán obras que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Guardar
Google icon
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 16 de junio.

PUBLICIDAD

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Soacha.Barrios: Soacha Centro.Lugar: De la Carrera 4 a la Carrera 5, entre la Calle 9 a la Calle 14.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Suba.Barrios: Prado Sur, Tierra Linda, Batan, Alhambra, Malibu, canódromo, Pasadena, Recreo de Los Frailes, Estoril, Clínica Salud Coop, Puente Largo, La Castellana, Rio Negro, Andes, Niza.Lugar: De la Calle 89 a la Calle 129, entre la Autopista Norte a la Carrera 62.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: verificación macromedidor

PUBLICIDAD

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

Cortes de agua en ColombiaCortes de agua en Bogotácolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así rotara el pico y placa en Medellín este martes 16 de junio

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy martes

Así rotara el pico y placa en Medellín este martes 16 de junio

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

En un duelo válido por la fecha uno del Grupo G, iraníes y neozelandeses igualaron a dos goles en el estadio SoFi de Los Ángeles, Estados Unidos

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

Caribeña Noche, resultados ganadores del último sorteo de hoy lunes 15 de junio

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Caribeña Noche, resultados ganadores del último sorteo de hoy lunes 15 de junio

Resultado Sinuano Noche hoy 15 de junio

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 15 de junio

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 15 de junio

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 15 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

La voz de Yeison Jiménez sigue viva: su hermana confirmó el lanzamiento de 50 canciones que el artista grabó antes de morir

La voz de Yeison Jiménez sigue viva: su hermana confirmó el lanzamiento de 50 canciones que el artista grabó antes de morir

Hermana de Yeison Jiménez recibió la ropa que el artista usó en su último concierto y contó por qué no estaba en la aeronave

Hija de Yeison Jiménez cumplió 15 años, así se homenajeó la presencia del artista durante la fiesta

Juliana Calderón contó cómo su hermana Yina se entera de los embarazos de las famosas: “Tiene convenios”

Violeta Bergonzi se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés al interior de una iglesia: “No es un lugar donde se pueda posar”

Deportes

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

Luis Díaz tendría nuevo compañero en el Bayern Múnich: jugador de Marruecos ficharía por el conjunto alemán

Cristiano Ronaldo ya tiene la foto oficial de su sexto Mundial: así ha sido su historia en la Copa del Mundo

Francia vs. Senegal: guía completa para ver en Colombia el debut, en la Copa del Mundo 2026, del equipo de Kylian Mbappe

Periodista explicó por qué hinchas de la selección Colombia en EE. UU. no deberían ponerle la bandera a la estatua de Rocky en Filadelfia