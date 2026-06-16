Estos son los cortes de agua en Bogotá este 16 de junio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 16 de junio.

PUBLICIDAD

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Soacha.Barrios: Soacha Centro.Lugar: De la Carrera 4 a la Carrera 5, entre la Calle 9 a la Calle 14.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Suba.Barrios: Prado Sur, Tierra Linda, Batan, Alhambra, Malibu, canódromo, Pasadena, Recreo de Los Frailes, Estoril, Clínica Salud Coop, Puente Largo, La Castellana, Rio Negro, Andes, Niza.Lugar: De la Calle 89 a la Calle 129, entre la Autopista Norte a la Carrera 62.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: verificación macromedidor

PUBLICIDAD

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.