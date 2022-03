Quién es Edgar Oceransky, el cantante señalado de presunto acoso a menores

Se canceló su presentación en el Auditorio Nacional tras los señalamientos en su contra (Captura: @eoceransky/Instagram)

En las últimas horas el nombre de Edgar Oceransky ha inundado las redes sociales luego de que trascendieran unos audios donde supuestamente confiesa sentir atracción por mujeres menores de edad. Los internautas no tardaron en reaccionar al material pidiendo que las autoridades correspondientes investiguen la situación, en especial después de la denuncia pública que emitió Sasha Sokol en contra de Luis de Llano.

Edgar Oceransky Hernández Ruiz es un cantante y productor musical oriundo de la Ciudad de México que nació el 6 de agosto de 1975, actualmente tiene 46 años. Durante su trayectoria en el medio ha destacado dentro de la trova y balado romántica, convirtiéndose en uno de los principales exponente del género a nivel nacional.

Pero antes de dedicarse por completo a la música estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, así lo dio a conocer en una entrevista que concedió para el podcast de Rogelio Ramos, disponible en YouTube. Sin embargo, dejó la carrera inconclusa a los seis semestres para enfocarse en su verdadera pasión, componer y cantar.

“Creo que la vida me fue llevando. En realidad yo quería ser psicólogo, esas eran mis ganas, no es que yo quería ser músico y no me dejaron en mi casa, no, yo quería hacer eso pero descubrir que mi vocación estaba en el escenario”, declaró.

Contó que comenzó a cantar y tocar la guitarra desde la secundaria porque lo consideraba un pasatiempo. A pesar del tiempo, siguió practicando, dividía su tiempo entre sus estudios académicos y sus ensayos en el Estado de México hasta que notó su preferencia por la música y decidió abandonar la que pensaba sería su profesión. También comentó que su principal pago es poder cantar y deleitar al público con sus canciones.

Edgar Oceransky también contó que durante su juventud, antes de incursionar de manera profesional en la música, trabajó haciendo encuestas telefónicas para una empresa de seguros, actividad que sólo realizó por 15 días debido a la duración del proyecto. Al final, la experiencia le sirvió para orientar su futuro hacia su pasión y no por el dinero.

Su carrera profesional como cantautor comenzó en 1993 con Sol y luna, dueto que grabó con la reconocida cantautora mexicana Cecilia Pellicer. De acuerdo con su sitio web, cuando tenía alrededor de 21 años sus canciones empezaron a tomar fuerza dándolo a conocer en distintas regiones del país.

Así pasó el tiempo hasta que ganó el Concurso Nacional de Canto Nuevo y Rock Urbano, su primer gran reconocimiento. También sería galardonado en otros premios por su sencillo Otro día más. Hasta el momento, dentro de su repertorio musical destacan Las cartas sobre la mesa, Un beso grande, Hasta la camisa, Sigo amándote y Juro.

De igual manera ha logrado trabajar junto a grandes personalidades de la música como Armando Manzanero, Francisco Céspedes, Reyli Barba, Natalia Lafourcade, David Filio, entre otros. Sobre su vida personal se sabe que tiene dos pequeñas hijas, esto gracias a sus publicaciones en Instagram.

Hace unas horas, Edgar Oceransky se convirtió en tendencia de redes sociales debido a que se filtró un audio donde supuestamente confiesa que siente atracción por mujeres menores de 18 años, situación que rápidamente fue criticada por los internautas. El material fue publicado en Twitter por la usuaria @anhele y hasta el momento el cantante no ha emitido declaraciones.

“Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público. Sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo y las muchachas ya ven, nombre, bien feministas me decían: ‘Pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16′ y yo de ‘A tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia’”, se escucha.

