José Eduardo Derbez confesó por qué su novia y Victoria Ruffo casi no conviven

José Eduardo Derbez confesó que Victoria Ruffo y Paola Dalay no suelen convivir mucho debido al tipo de actividades que hace con su madre cuando se visitan. El actor también habló sobre la posibilidad que existe de llegar al altar con su novia y confesó cuántos hijos le gustaría tener.

El conductor de Miembros al aire concedió una entrevista para la periodista de espectáculos, Inés Moreno, video que se encuentra disponible en su canal de YouTube. Durante la charla, el actor de Miss XV compartió algunos detalles de su vida privada, como que tiene un ataúd en su casa porque le gusta su forma y contó ya durmió adentro una vez, además de la colección de muñecos de la saga Chucky que tiene guardados.

Algo que llamó la atención fue que, como pocas veces, José Eduardo Derbez abrió su corazón para hablar sobre la relación sentimental de casi dos años y medio que sostiene con la modelo profesional Paola Dalay. Para empezar, comentó que ya tuvo la oportunidad de conocer a su madre y recordó que antes le daba miedo presentar a su novias con La reina de las telenovelas.

“Cuando estaba más chavito si me daba este miedo de ‘Se la voy a presentar, le va a caer bien, no le va a caer bien, qué va a decir, que no va a decir’ y llega un momento que vas creciendo y dices: ‘El que está con ella, él que se la vive con ella, ‘el que sale con ella, soy yo, si le cae bien que bueno”, declaró.

El intérprete de 29 años recordó que esos eran los pensamientos que le atormentaban cada vez que tomaba la decisión de presentar a sus parejas con su madre porque trataba de buscar que existiera una aceptación, pero con el paso del tiempo llegó a la conclusión que la opinión sobre su relación sólo le correspondía a él y su novia.

“Ya las presenté una vez”, dijo. “¿Una vez en dos años?”, preguntó sorprendida la periodista de espectáculos. “Sabes qué pasa, que siempre que veo a mi mamá es voy a su casa, nos ponemos a ver películas, nos acostamos en la cama a echar chisme, ponemos videos en YouTube y pues no voy a llegar de ‘Ponte en medio, mi amor, de mi mamá y de mí, vamos a ver...’, pues no”, continuó.

