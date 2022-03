Pedro Sola reapareció como “El rey de la consola” para celebrar el “Día Mundial del DJ”

El conductor sorprendió a sus miles de seguidores con su video (@tiopedritosola/Twitter)

Tras años sin retomar su carrera como disc jockey, Pedro Sola reapareció en redes sociales como El rey de la consola en el marco del Día Mundial del DJ. El economista de profesión grabó un video a manera de felicitación para todos sus colegas y rápidamente causó sensación entre sus miles de seguidores, quienes le pidieron que vuelva a deleitarlos con sus mezclas.

El pasado 9 de marzo miles de disc jockeys de todo el mundo celebraron su día. Durante los últimos años, su papel dentro de la industria musical ha ganado relevancia gracias al trabajo e impacto que han generado sus principales representantes, tales como Martin Garrix, David Guetta, Tiësto, Marshmello, Calvin Harris, Skrillex, Avicii, Steve Aoki, por mencionar algunos.

Fue bajo este contexto que Pedrito Sola recordó su faceta como DJ para mandar un mensaje de felicitación a todas las personas que se han atrevido a incursionar en dicho sector de la música, esto luego de que hace aproximadamente cinco años debutara con gran éxito como disc jockey en un centro nocturno de la colonia Roma, Ciudad de México.

El presentador de 75 años musicalizó su video con una fragmento de "La Chona", canción de Los Tucanes de Tijuana. (Captura: @tiopedritosola/Instagram)

“En este Día del DJ, a todos mis colegas los DJ, Pedrito Sola El rey de la consola les manda un saludo y una felicitación. A darle a la consola”, dijo en el fragmento audiovisual que publicó en Twitter. “Espero hayan tenido un feliz día todos mis colegas DJ”, agregó en su publicación de Instagram

Los usuarios de las plataformas quedaron impactados con la reciente publicación del conductor de Ventaneando, quien luego años sin pararse frente a una consola decidió volver a hacerlo en la fecha especial. En cuestión de segundos su video rebasó las 29 mil reproducciones y la caja de comentarios no tardó en llenarse con reacciones de sus fans.

Entre felicitaciones y halagos, sus seguidores aplaudieron su video. También hubieron quienes aprovecharon el regreso de El rey de las consolas para pedirle que vuelva a subir contenido relacionado en sus redes sociales o canal de YouTube. Cabe recordar que el último video que Tío Pedrito subió a la conocida plataforma de videos data de hace aproximadamente cuatro años.

Pedro Sola solía compartir con los internautas su experiencia aprendiendo a hacer mezclas (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

“¿Cuándo volverá a subir videos el señor Pedro?”, “No manches Peter, me hiciste reír mucho”, “Dj sola el rey de la consola”, “Yo quiero un abuelito como tú”, “Es usted la onda Tío Pedrito!!!”, “Una colaboración con Calvin Harris”, “Ojalá algún día pueda asistir a un evento tuyo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Otros usuarios bromearon con la posibilidad de que Pedro Sola hiciera una colaboración con grandes representantes y también recordaron su polémica más sonada, la vez que confundió la marca de una mayonesa en una transmisión en vivo de Ventaneando. No obstante, todo fue un reflejo del cariño que siente el público por él.

De hecho han sido sus propios accidentes en televisión y publicaciones en redes sociales lo que ha terminado por acercarlo al público juvenil convirtiéndolo en el tío de todos. Dentro de sus fotografías que circulan por internet resaltan los cientos de memes que le han hecho.

Robert Pattinson tuvo que cumplir grandes expectativas debido a que muchos no estaban de acuerdo con que encarnara al héroe. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Sus opiniones también han dado de qué hablar. Recientemente comenzó un debate en Twitter al compartir su reacción a The Batman, la nueva película del justiciero de la noche protagonizada por Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Pauk Dano, Colin Farrell y dirigida por Matt Reeves. El economista comentó que no fue de su agrado la cinta por la iluminación, la duración de 2 horas 56 minutos y el ritmo.

“Fui a ver Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe qué pasa, es tan lenta y tan larga, tres horas, que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos. Véanla, tal vez les guste”, escribió.

