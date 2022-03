Cancelaron concierto de Edgar Oceransky, señalado por acosar sexualmente a menores

Las redes sociales del Auditorio Nacional lanzaron un comunicado (Foto: Instagram)

Por medio de redes sociales, el Auditorio Nacional informó que se canceló el concierto de Edgar Oceransky. Los detalles se dieron a conocer por medio de redes sociales, luego de que denunciaran públicamente al cantautor por acoso sexual.

La cuenta oficial de Twitter del recinto emitió un comunicado, el cual no se especificó los motivos del por qué se canceló el show. En el texto también se compartieron de los lugares a donde tienen que acudir las personas que contaban con entradas del concierto.

“El Auditorio Nacional informa que el concierto del cantautor Edgar Oceransky, programado para el próximo miércoles 16 de marzo en este recinto, ha sido cancelado”, se lee en el comunicado.

Lo señalamientos de acoso sexual los difundió una usuaria de dicha red social, quien por medio de su cuenta compartió unos audios en el que el cantautor supuestamente revela su gusto por mujeres menores de edad.

Los señalamientos se dieron a conocer por medio de redes sociales en donde se compartió un audio donde supuestamente el cantautor reveló su gusto por las menores de edad (Foto: Instagram)

“Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo. Y las muchachas ya ven, nombre, bien feministas me decían: ‘pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16′ y yo de ‘a tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia’”, fueron las supuestas palabras de Oceransky en el audio que compartió la usuaria @anhele.

Asimismo, el cantante presuntamente admitió haber hablado con su madre sobre una relación con una menor de edad y ella le dijo que era una perversión y un delito.

“Ahí yo le dije ‘pérate, delito probablemente’, mi madre es abogada, entonces le dije ‘delito sí, pero esto no es perversión’, yo estudié psicología en la UNAM, ‘esto no es perversión, esto es estimulación temprana’”, dice Oceransky.

La joven aseguró que ella misma corroboró las supuestas palabras del cantautor debido a que Oceransky trató de cortejarla: “Que cómo sé que @EdgarOceransky acosaba a menores: porque a mí me ‘tiraba la onda’ y me pedía que ‘le cumpliera la fantasía’ de tener relaciones con una menor de edad, yo tenía 16 años. Esa no es toda la historia pero no estoy lista para contarla”, agregó.

La joven confirmó que el cantautor trató de cortejarla (Foto: Twitter)

Además, Anhelé señaló que el artista “se aprovecha de su posición de poder”: “Estoy cien por ciento segura de que hay más víctimas, ojalá este tuit las encuentre”.

Hasta el momento, Edgar Oceransky no ha dicho nada al respecto sobre las acusaciones de abuso y acoso a menores de edad.

De acuerdo con el Código Penal Federal, el artículo 260 indica: “Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa”.

Mientras que el artículo 261 especifica: “A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa”.

SEGUIR LEYENDO: