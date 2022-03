Eduardo España compartió un tierno mensaje para César Bono tras su hospitalización

(Foto: laloespanaoficial, @vecinosoficial/ Instagram)

Eduardo España recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a su querido amigo César Bono, quien durante la noche del pasado 3 de marzo fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México tras sufrir fuertes dolores en el área abdominal. El actor abrió su baúl de recuerdos para compartir cómo han forjado su amistad durante aproximadamente 24 años.

Durante las primeras horas de este domingo 13 de marzo, el protagonista de Pastorela publicó en Twitter e Instagram una fotografía donde aparece viendo fijamente a César Bono. En la imagen ambos posan caracterizados como los personajes que interpretan en la exitosa serie de comedia Vecinos, German y Frankie Rivers respectivamente.

En su posteo, el comediante agregó unas sentidas palabras que dejaron entrever el cariño que siente por su compañero de profesión, a quien habría conocido en 1998. Contó que desde ese entonces han construido un fuerte lazo de amistad que ha perdurado con el paso del tiempo y compartió algunas actividades que suelen hacer juntos.

Los actores comparten créditos en "Vecinos", cuya nueva temporada llegará a la pantalla chica el próximo 27 de marzo a las 19:30 horas. (Captura: @laloespana/Twitter)

“Quiero que siempre tengas presente lo muchisisisísimo que te quiero, mi eterno niñote César Bono, que llegaste a mi vida desde 1998. ¡Cuánto nos hemos reído, comentando libros, platicado sobre la guerra civil española, la actuación, filosofía de vida, tantas cosas! Te adoro”, escribió.

Los tuiteros reconocieron el tierno gesto de Eduardo España para César Bono y también aprovecharon el espacio para mandarle mensajes de aliento, ánimo, y buenos deseos por su pronta recuperación. Incluso, varios de los usuarios compartieron sus películas favoritas del actor como Tres lancheros muy picudos, Mi Secretaria, Los verduleros, entre muchas más.

“Esos son amigos, deseando buenas cosas para los demás. Yo deseo que pronto este bien el señorón César Bono”, “Al señor Bono se le cree cualquier personaje y se le quiere. Todos pedimos por su pronta y total recuperación! Un abrazo para ti Lalo!”, “Muchas felicidades mi estimado Lalo, los sentimientos se dicen en vida!, cuando la persona a quien van dirigidas están presentes y lo puedan guardar en el corazón!”, fueron algunos.

César Bono en la obra de teatro "El Cavernícola" Foto: Cuartoscuro

Otros expresaron especial interés en que César Bono se homenajeado, no sólo por la larga y exitosa trayectoria que tiene en el medio, sino que también por lugar que ocupa en el corazón de los mexicanos. A pesar de que Eduardo España no mencionó algo respecto al estado de salud de su amigo, algunos tuiteros no comprendieron el sentido del mensaje y dieron por hecho había fallecido, información completamente errónea.

