Integrante Kabah enalteció el trabajo de Luis de Llano pese a declaraciones de Sasha Sokol

Apio Quijano también mencionó que pagaban por portar el nombre de la agrupación (Fotos: Instagram)

Las declaraciones de la actriz y cantante Sasha Sokol sobre el productor y creativo Luis de Llano conmocionaron a la industria del entretenimiento en México. Intérpretes, conductores y actrices han mostrado su apoyo a la ex integrante de Timbiriche.

Asimismo, integrantes de agrupaciones que Luis de Llano formó han hablado acerca del tema, tal fue el caso de Elías Chiprout, quien figuró dentro de Mercurio. Por su parte, Apio Quijano, miembro de Kabah, enalteció el trabajo del creativo pese a las declaraciones de Sokol. En entrevista para el programa De Primera Mano, el cantante aseguró que el productor “siempre los apoyó” pese a que “no todo fue miel sobre hojuelas”.

“Luis de Llano con nosotros siempre nos apoyó, fue la personas que puso el ojo en Kabah y él fue quien nos dio vida. No voy a decir que todo fue color de rosas, muchos años nosotros pagábamos una renta para que pudiéramos usar el nombre”, declaró Apio Quijano para el programa de espectáculos que encabeza Gustavo Adolfo Infante.

Apio Quijano enalteció el trabajo de Luis de Llano con Kabah (Foto: Instagram)

Cabe mencionar que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante fue blanco de críticas luego de que en en las más reciente emisiones del programa que conduce no se ha comentado al respecto de las declaraciones de Sokol y De Llano.

Esta situación causó comentarios y generó suspicacias entre los televidentes y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron a Infante que prescindiera de tan relevante noticia en el mundo de la farándula:

“¿Por qué no hablan de Sasha y Luis de Llano, todos los medios hablan del tema menos ustedes, qué raro”, “Les callaron la boca a los 4 conductores para no hablar de Luis de Llano. Según muy honestos y el señor de las exclusivas, calladito”, “Hipócritas, ¿a ella no la van a apoyar como hicieron con Frida Sofía o son amigos del pederasta?”, “Programa mediocre, cómplices de abusadores, encubridores de pedófilos”, fueron algunas de las críticas que recibió Infante y su equipo de trabajo.

Por otra parte, en el programa matutino en el que Infante también participa, Sale el sol, tampoco se hizo mención del tema que sigue causando conmoción entre el público.

Usuarios de redes sociales se lanzaron contra Gustavo Adolfo Infante por no haber hablado sobre las declaraciones Sokol (Foto: YouTube)

Los señalamientos hacia Luis de Llano no han parado luego del testimonio que Sokol compartió por medio de redes sociales. Durante su participación en el canal de YouTube del conductor Yordi Rosado, el productor comentó que él “se había enamorado profundamente” de la cantante, pero fue ella quien decidió terminar el romance cuando comenzó una carrera como solista.

Lo que se había dicho a lo largo es que Sasha era una joven menor de edad cuando se enroló con el creativo, hecho que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la intérprete de Rueda mi mente confirmó, así como también escribió declaraciones entorno a su relación.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: YouTube)

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, escribió Sokol.

En sus publicaciones, Sasha ofreció disculpas a su familia y a su actual pareja por ponerlos en medio de la polémica y aseguró que decidió darlo a conocer hasta ahora porqué pensó que callarlo durante años le ayudaría a olvidarlo.

