Se acabó el amor entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal

Cynthia Klitbo anunció su ruptura amorosa con Juan Vidal (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

Cynthia Klitbo lamentó a través de sus redes sociales su ruptura amorosa con quien era su novio Juan Vidal. Aseguró que la relación llegó a su fin en buenos términos y ahora la mantendrán en una amistad.

Klitbo, con una publicación en su cuenta de Instagram, anunció este viernes 25 de febrero que terminó su noviazgo con el actor y modelo Juan Vidal, con quien llevaba seis meses de romance. Asimismo, dio a conocer que no hará más declaraciones al respecto.

“Es muy triste para mí hacer del conocimiento público, que Juan Vidal y una servidora hemos decidido conservar la amistad y concluir nuestra relación sentimental... Con profunda paz y los mejores deseos para el futuro, seremos amigos toda la vida... Agradeceré su comprensión y respeto, pues esta es la única declaración que haré sobre el particular”

Por parte su parte, el dominicano no hecho comentario alguno acerca de la ruptura, por el contrario, ha utilizado sus redes sociales como usualmente lo hace y sin mencionar a su ahora exnovia.

Con esta imagen, la actriz dio a conocer el fin de la relación (Foto: Instagram/@laklitbocynthia)

Vidal y Klitbo se conocían desde hace más de 20 años y han trabajado juntos en televisión para la telenovela Vino el amor. Según comentó la actriz cuando confirmó su noviazgo, la amistad había nacido desde el principio, pero cuando ella llegó a Perú por cuestiones laborales, fue cuando decidieron darse una oportunidad en el amor.

La histrionisa se mudó a Perú en noviembre de 2020, fue entonces cuando se habría reencontrado con Juan, pues a ambos los contrataron para trabajar en este país.

“Cynthia y yo nos gustamos desde hace mucho tiempo. Ella está en mi vida desde hace más de 23 años, es una gran amiga y una mujer que amo y adoro desde siempre. Se nos da este romance en Perú y bienvenido sea. Estamos comenzando a ponernos de acuerdo en muchos aspectos de la vida y es un proceso que uno va viviendo, pero vamos bastante bien”, explicó Vidal para TVyNovelas.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo comenzaron su romance en agosto y lo dieron a conocer en septiembre (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

El modelo reveló que al principio no querían hacer pública su relación, pues no querían perder su privacidad. No obstante, anunciaron el noviazgo para no ocultar el gran amor y respeto que se tenían.

Una de las confesiones de la expareja que más llamaron la atención del público, fue cuando él dijo que deseaba formar una familia con su novia, inclusive, habría hablado de recurrir a la adopción. Sin embargo, todavía estaban amoldándose el uno al otro.

También sorprendió que actriz aseguró que desde antes “ya le gustaba Juan Vidal”. En una entrevista aseguró que ya habían intentado iniciar una relación pero no funcionó. “Él tenía 21 años y yo 31, nos gustamos desde que nos conocimos y ahora estamos muy enamorados, ojalá esto nos dure muchísimos años”.

La pareja confesó que tenían intenciones de adoptar un hijo (Foto: Instagram/@laklitbocynthia)

El pasado 16 de abril Cynthia Klitbo compartió en su cuenta de Instagram un comunicado similar al de esta tarde, cuando dio a conocer que terminó su noviazgo con Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero.

“Desafortunadamente no nos alcanzó el amor, fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante nuestra amistad está intacta”, escribió la actriz.

Rey Grupero y Klitbo mantuvieron un romance de seis meses, mismo en los que tuvieron que afrontar varias controversias, pues Alfredo Adame, quien mantiene una muy mala relación con el youtuber, habría destapado varios detalles del noviazgo.

Ordaz en varias ocasiones señaló que el culpable del rompimiento fue Adame y aseguró que lamentaba el romance terminara de esa forma, pues la actriz habría formado varios prejuicios con su pareja debido a las acusaciones del presentador.

SEGUIR LEYENDO: