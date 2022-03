Claudia de Icaza despotricó contra Luis de Llano: “Se hacen de la boca chiquita negando el catálogo”

Claudia de Icaza arremetió contra Luis de Llano por catalogo Televisa (Foto: tw @ladeicaza/Ig @luisdllanomacedo)

Después de que Sasha Sokol denunciara desde su cuenta de Twitter los abusos que Luis de Llano cometió contra ella desde que tenía 14 años, la periodista de espectáculos Claudia de Icaza rompió el silencio y arremetió, no sólo contra el productor musical, sino hacia Yordi Rosado también.

Y es que, previo a las declaraciones de la ex Timbiriche, se dio a conocer en el canal de Youtube del conductor de Otro rollo una entrevista en donde Luis de Llano contó que sostuvo un noviazgo con Sasha y admitió haberse enamorado profundamente de ella, además de señalar que fue la cantante quien dio por terminada la relación que, según dijo, duró seis meses.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, confesó el productor.

Así, el pasado 8 de marzo, Sokol externó su opinión desde sus redes sociales y desmintió las declaraciones de Luis de Llano.

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio (...) Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, escribió la artista.

Sasha expuso su denuncia desde su cuenta de Twitter (Foto: Instagram/@sashasokolova)

Las reacciones no se hicieron esperar y entre ellas estuvo Claudia de Icaza, quien puntualizó que las declaraciones realizadas por Luis de Llano no era nada tolerables.

“¿Como un señor, ya, desde entonces, puede calificar de relación “COOL” lo que vivió e hizo vivir con él a una menor de edad???? ¿Cómo???? [sic]”, comenzó a escribir la comunicadora.

De igual forma, Icaza tocó el tema sobre el presunto catálogo de actrices de Televisa que tenía de Llano para servicios sexuales y que este negó rotundamente en la entrevista con Yordi.

“Y luego se hacen de la boca chiquita negando el catálogo???? Sugiriendo que todas las mamás de las posibles artistas eran quienes las ofrecían a los productores? [sic]” dijo.

La periodista de espectáculos aprovechó el momento para lanzar un puntual comentario hacia quien entrevistó al ex creativo de Televisa:

“Pinch* mundo de ‘caramelo’ contado al ingenuo de Yordi Rosado”, expresó y en otro tuit añadió: “Todo mi respeto y admiración para @SashaSokol”.

La existencia el catálogo Televisa ha sido uno de los que más ha durado (Foto: Captura Televisa)

¿Qué es el catálogo de actrices de Televisa?

Desde hace varias décadas han existido rumores respecto a un supuesto catálogo que contenía datos personales de actrices mexicanas para explotarlas sexualmente con otras personalidades de la farándula mexicana.

No obstante, en 2019, estas especulaciones aumentaron cuando Kate del Castillo detalló en su documental de 2019 Cuando conocí al Chapo ciertas irregularidades en el manejo del talento femenino de Televisa.

En aquel proyecto audiovisual producido por Netflix, la protagonista de La reina del sur dijo que durante sus años como actriz juvenil en la empresa de los Azcárraga había recibido la invitación para asistir a las famosas cenas con publicistas a las que algunas de las cantantes y modelos que laboraban en la empresa eran presionadas a asistir. Más tarde, Kate diría en una entrevista que todo fue un malentendido.

Fue en este contexto que, durante la entrevista que Luis de Llano tuvo con Yordi Rosado, el conductor le preguntó si era cierta la existencia de dicho catálogo, a lo que el creador de Atrévete a soñar negó rotundamente.

“Nunca existió. Había un libro para hacer castings que lo tenía (Eugenio) Cobo (director del CEA) y tú escogías actrices para hacer novelas y series. Para mí, yo nunca supe de eso. Yo sé que muchas actrices tenían muchas historias y había muchos rumores”, enfatizó Luis de Llano.

