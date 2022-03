El lujoso bolso de USD 1,908 que Yalitza mostró en los Emiratos Árabes

La mexicana posó con un bolso Gucci color azul claro (Foto: yalitzaapariciomtz)

Yalitza Aparicio se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas en México. Además de su trayectoria actoral, también se ha adentrado en el mundo de la moda. En esta ocasión, la protagonista de Roma sorprendió al lucir un lujoso atuendo Gucci que muchos desearían tener.

Y es que la artista acudió a la celebración del 15 aniversario del Cartier Women’s Initiative el cual se llevó a cabo en Los Emiratos Árabes. Así, con la ayuda del estilista Pablo Rivera, Yalitza lució de forma espectacular en el evento.

En la imagen que la oriunda de Oaxaca compartió desde su Instagram, se puede observar un bolso pequeño de la marca Gucci. Este corresponde al modelo Minibolso de hombro Jackie 1961 en color piel azul claro.

De acuerdo con el sitio oficial de la marca, el precio de este accesorio es de USD mil 908, lo cual equivale a aproximadamente 40 mil pesos mexicanos.

Este modelo es de la colección Otoño Invierno 2020 y fue catalogado como una reintroducción de un clásico de la marca. Cuenta con una correa adicional que es desmontable para el hombro y una segunda correa que está unida al bolso permite mostrar un toque contemporáneo.

El bolso cuesta más de mil dólares, el equivalente a 40 mil pesos mexicanos (Foto: yalitzaapariciomtz)

Además de su peculiar color, el bolso tiene apliques dorados y el forro cuenta con un acabado aterciopelado. De igual manera, se puntualiza que está fabricado con piel curtida mediante métodos libres de metales o cromo, situación que reduciría el impacto medio ambiental en comparación con otros métodos más tradicionales.

Para completar, Yalitza portó un vestido amarillo y unos elegantes zapatos blancos de la misma insignia.

“Que maravilla poder estar en la celebración del 15 aniversario del Cartier Women’s Initiative. Siempre debemos celebrar el tener mujeres tan talentosas en el mundo. Gracias @cartier”, escribió Yalitza como descripción de la publicación que hasta el momento cuenta con más de 129 mil me gusta.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y algunos colaboradores del medio alabaron el look de la actriz.

Así, desde Alejandro Sanz, quien mandó besos, hasta Kany García que abarrotó de corazones al publicación, varios apoyaron la visita de Yalitza a Dubái.

Por su parte, la youtuber Superholly no se quedó atrás y mencionó: “Brillas”.

Ese comentario resaltó debido a la gran polémica que ha existido entre las dos famosas. Ello, después de que Superholly criticara desde un video la pronunciación en inglés que tiene Yalitza.

Yalitza y Superholly acabaron con los rumores respecto a su conflictiva relación (Captura: @astr0_nauta/Twitter)

No obstante, las dos artistas, recientemente decidieron poner fin a las especulaciones sobre su creciente rivalidad y aparecieron juntas en redes sociales para anunciar una próxima colaboración que tendrán.

La noticia tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, quienes revivieron la polémica con memes donde resaltaron la impresión que se habría llevado la conductora tapatía al saber que ya son amigas.

Para el contenido de un video, la protagonista de Roma solicitó que los usuarios de Instagram le mandaran algunas preguntas que ambas pudieran responder sin mayor problema y, como era de esperarse, no tardaron en cuestionarlas sobre la controversia que enfrentaron en conjunto con Galilea Montijo y la producción de Hoy.

La influencer agradeció que Yalitza se mantuviera al margen de toda la polémica y no se dejara llevar por las especulaciones. También recordó que durante un encuentro que la oaxaqueña tuvo con los medios de comunicación no se expresó mal de ella, al contrario, reconoció el verdadero significado del trabajo que hace en YouTube.

“Yali no se involucró y no lo tomó a mal [...] tú hablaste super lindísima de mí que hasta yo dije: ‘No me lo merezco, o sea, pudo haber dicho ¡qué necesidad de subir el video!’, igual lo hubiera aceptado y lo hubiera tomado como crítica constructiva, pero no, fuiste súper linda”, declaró.

SEGUIR LEYENDO