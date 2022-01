Alessandra Rosaldo se molestó con Eugenio Derbez por un capítulo de “La Familia P. Luche”

El comediante inspiró un capítulo de su serie más famosa en su relación con Alessandra Rosaldo (Foto: Instagram / @ederbez)

Eugenio Derbez confesó que algunas de las escenas de su serie La Familia P. Luche estaban basadas en su relación con Alessandra Rosaldo. El comediante contó que al darse cuenta de ello, la cantante de Sentidos Opuestos se mostró molesta y desconcertada.

Durante el programa Con permiso, de Pepillo Origel y Martha Figueroa, se aplaudió que la comedia de La Familia P. Luche estuviera tan vigente, a pesar de haber finalizado ya hace varios años. “Lo que pasa es que está basada en anécdotas reales de todos los escritores y mías”, destacó el humorista.

Posteriormente, sin nada que ocultar, Derbez contó que escribió algunos capítulos pensando en su relación con Alessandra. La reacción de la intérprete pop quedó inmortalizada en la mente del actor: “Un día Ale va a ver un capítulo de La Familia P. Luche, estamos grabando, le dije: ‘caime en el foro a visitarme’”, inició el relato.

Eugenio Derbez durante su entrevista en "Con permiso" (Foto: Captura de pantalla de YouTube/ Unicable)

Según lo contando por el actor, preparó una silla especial para su pareja en la que pudiera ver todo el set de grabación. No obstante, recordó Derbez, olvidó qué historia estaba en el guion, por lo que la reacción de Alessandra no fue la deseada.

“Todo el mundo se reía y a la hora que llego con ella, le digo: ‘¿Qué tal? ¿Verdad que está chistosa?’”, agregó Eugenio. “Me dijo (Alessandra): ‘Esa escena es una discusión que tuvimos tú y yo hace cinco meses’”.

Eugenio Derbez admitió que la escena que quedó en La Familia P. Luche y el hecho real fueron casi calcas una de la otra. “Me la fusilé”, dijo el también actor de doblaje. La parte del capítulo en cuestión era una clásica discusión entre parejas sobre ir a comer con los suegros. Parte de los cómicos diálogos que quedaron en la serie en realidad fueron de la autoría involuntaria de Alessandra Rosaldo.

Eugenio y Alessandra durante el estreno de "LOL", programa de Amazon (Foto: EFE/José Méndez)

Aunque el creador de XHDBZ no expresó explícitamente cuál capítulo fue el que motivó una discusión con su actual esposa, por la descripción del mismo podría tratarse de el episodio Viva el domingo. En dicha emisión, Ludovico no quiere acudir a una cena familiar debido a que se perderá el partido del Cruz Azul, pero al tratar de no ser insensible desata una serie de malentendidos.

A lo largo de sus temporadas y en otros programas bajo su dirección, Eugenio Derbez se ha destacado como guionista de los mismos. No obstante, y como mencionó en su entrevista, también trabaja con un grupo de escritores de comedia. Entre estos destacó el fallecido Gus Rodríguez, el creador de Club Nintendo, y el ahora standupero Fran Hevia.

Por otro lado, Alessandra Rosaldo y Derbez se conocieron desde 2005, cuando el humorista la invitó a grabar un especial de Vecinos. No fue hasta el año siguiente cuando empezaron a frecuentarse más y finalmente hicieron pública su relación. Después del anuncio, se les empezó a ver en eventos e incluso se mudaron juntos.

Derbez formó una familia con Rosaldo y procrearon a la pequeña Aitana (Foto: Instagram de Alessandra Rosaldo)

Posterior a varios años de noviazgo, el comediante hizo notar su lado más romántico al preparar una propuesta de matrimonio única. Derbez montó todo un cuento de hadas. En entrevista para Televisa, el productor confesó: “Ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir separado de ella”. El momento fue musicalizado con la pista Creo en ti, la balada romántica de Reik.

En 2012 se casaron en las inmediaciones de la Ciudad de México. Su boda fue transmitida por televisión abierta y hasta hoy es una de las favoritas del público . Actualmente, ambos radican en Los Ángeles junto a su hija Aitana. Tanto Derbez como Rosaldo siguen enfocados en sus carreras artísticas. Por su parte, el comediante dirige una empresa de cine y Alessandra ha retomado su camino como cantante en la gira 90s Pop Tour.

