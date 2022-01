Martha Higareda presumió su entrañable amistad con Aislinn Derbez: “Amo que formes parte de mi vida”

Fotos: Instagram @marthahigaredaoficial / @aislinnderbez

Martha Higareda enterneció las redes sociales al dedicarle un sentido mensaje a Aislinn Derbez y poner el alto la hermosa relación de amistad que ambas han conservado a pesar de la distancia y el transcurso de los años.

Durante la tarde de ayer, la protagonista de Amarte Duele sorprendió a la primogénita de Eugenio Derbez con una publicación que hizo en su perfil de Instagram donde la etiquetó. Sin motivo alguno, Martha Higareda hizo un lindo gesto para la también actriz, a quien desde hace varios años reconoce como una de sus mejores amigas.

Para ello, la oriunda de Villahermosa, Tabasco recurrió a uno de los retos virales que suelen aparecer en redes sociales. En este caso, la dinámica consistió en que el autor de la publicación tenía que elegir al amigo o amiga que siempre esté presente en su mente, después seleccionar alguna fotografía o video donde aparezcan juntos y acompañar la imagen con el siguiente mensaje: “Eres una persona muy especial para mí”.

Las actrices comenzaron su amistad gracias a los proyectos en los que participaron juntas. (Captura: @marthahigaredaoficial/Instagram)

Así lo hizo Martha Higareda en su perfil de Instagram. La artista de 38 años eligió una tierna postal en donde posó junto a Aislinn Derbez mientras estaban agarradas de la mano. En la imagen se puede apreciar a las actrices luciendo despampanantes en vestidos; la actriz de No manches, Frida portó una prenda larga y holgada de color negro, mientras que la protagonista de A la mala figuró con otro en tono vino, el cual le llegó hasta la mitad de las piernas; ambas completaron su outfit con unos sombreros.

El conmovedor momento no paró ahí, pues la tabasqueña agregó un mensaje propio en su publicación, donde dejó entrever la fortuna que siente por tener una fuerte amistad con la integrante de la dinastía Derbez. Minutos después, Aislinn se percató del gesto de su amiga y le externó un agradecimiento.

“No sólo te quiero, amo que formes parte de mi vida, Aislinn”, escribió Martha Higareda. “Awwwww gracias!! yo también amo tenerte en mi vida. Te extraño!!”, respondió la actriz de La casa de las flores junto a unos emojis de cara enamorada y corazones rojos.

(Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

La publicación de Martha Higareda no tardó en llenarse con halagos, mensajes de amor, cariño y buenos deseos para las actrices mexicanas. La mayoría de los comentarios se centró en resaltar sus looks y su amistad; hasta el momento, el posteo está por rebasar los 400 mil “me gusta”.

Tanto Martha Higareda como Aislinn Derbez han presumido su buena relación de amistad en distintas ocasiones, pero pocos saben cómo inició. Hace unos meses, la protagonista de Cásese quien pueda asistió a En entrevista con Yordi Rosado, donde recordó cómo fueron sus inicios dentro del mundo de la actuación y cómo fue que llegó a coincidir con su compañera.

MEX8167. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/11/2021.- Fotografía cedida hoy por Photoamc que muestra al actor y productor mexicano Eugenio Derbez mientras posa en una alfombra roja, el 8 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México (México). La trayectoria del actor y productor Eugenio Derbez será reconocida con el galardón Crossover de los Premios PRODU 2021, que reconoce el talento latino que ha triunfado en Hollywood. EFE/Photoamc /

“Pasé a cada producción a dejar mis fotos y al final del día fui a una cafetería, ahí veo a Eugenio Derbez, (...) me acerco y le digo ‘te admiro muchísimo, ¿crees que me puedas dar un autógrafo, es que siento que me vas a dar mucha suerte’, y me firma”, relató.

Tiempo después, la tabasqueña fue contactada por el afamado comediante mexicano, quien le pidió colaborar en una película y así también llegó a involucrarse con si primogénita. Martha Decidió integrarla a Te presento a Laura, la primer película de la también modelo. Desde ese entonces fortalecieron su amistad pese a los rumores sobre una supuesta rivalidad.

(Captura: @marthahigaredaoficial/Instagram)

En otro tema, Martha Higareda cautivó a sus seguidores de Instagram con una fotografía donde lució su espectacular figura en un atrevido y diminuto bikini negro. “Los quiero mucho”, escribió la actriz junto a la postal que incendió las redes sociales.

