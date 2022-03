Amanda Miguel regresó a los escenarios tras la muerte de Diego Verdaguer

Amanda Miguel compartió escenario con Gloria Trevi y habló sobre lo que piensa hacer con su carrera sin su esposo (Foto: Instagram/@yoamandamiguel)

A más de un mes de la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel decidió volver a presentarse en público en uno de los conciertos de Gloria Trevi. Las artistas cantaron juntas Las pequeñas cosas.

La noche de este 4 de marzo, Amanda volvió a pisar el escenario, pues fue la invitada especial de Gloria Trevi para Isla Bonita, la gira actual de la regia, en el Auditorio Nacional. Juntas interpretaron Las pequeñas cosas, canción que los argentinos cantaban a dueto y que también ha sido parte del repertorio de Trevi.

La argentina dio varias declaraciones, entre las que aseguró que no se retirará de la música y seguirá cantando por Verdaguer y su familia.

“Estoy de luto, chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando, voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto”

Amanda agradeció a Gloria el haber elegido "Las pequeñas cosas" para cantar con ella la noche del viernes (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Las dos cantantes lloraron en el escenario al finalizar su presentación. Amanda, por su parte, compartió que ahora sólo queda el amor que Diego le dejó, pero piensa que con eso se pueden hacer las mejores cosas.

“Hoy que no lo tengo más, se ha vuelto amor, y ese es el único sentimiento que vale la pena sentir, no hay otro sentimiento, si nos movemos con amor es fácil vivir, si nos movemos con amor todo es posible y sale increíble”, mencionó.

A través de Twitter, la intérprete de Él me mintió agradeció a Gloria el haber escogido Las pequeñas cosas para cantar juntas y compartió que “me sentí feliz contigo”.

En las imágenes que el público ha compartido en redes sociales se nota a las dos artistas felices en el escenario, bailando y compartiendo los aplausos que el público les brinda. Asimismo, se escucha cómo Miguel es ovacionada por los presentes.

Las cantantes comenzaron a llorar cuando hablaron del duelo por Diego Verdaguer (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Después de que el pasado 27 de enero falleciera Diego Verdaguer, tras las secuelas de un contagio por covid-19, la cantante agradeció los mensajes que le estaban haciendo llegar sus fans, amigos y compañeros, pues confesó que son un alivio para ella en estos momentos de tristeza.

“Quiero agradecerles a a todos los mensajes tan hermosos que envían para que me mantenga fuerte ante lo que estoy viviendo, tras haber perdido al amor de mi vida y él no está más en mi vida, triste de verdad muy triste, pero los mensajes de ustedes son maravillosos y les agradezco muchísimo el apoyo emocional que me dan en estos momentos, gracias”, dijo la intérprete de Castillos.

La familia del cantante informó el pasado 13 de febrero que parte de los restos de Verdaguer permanecerán en la Basílica de Guadalupe, recinto donde también se celebró una misa en su honor. La otra parte de sus cenizas estarán en Hollywood, lugar en el que le gustaba estar, según recordó Amanda.

Amanda aseguró que no dejará la música porque es lo que la hace sentir viva tras el fallecimiento de su esposo (Foto: Instagram @yoamandamiguel)

Asimismo, la argentina comentó que a partir de ahora ella y las hijas de su esposo buscarán cumplir con todas las metas y sueños del fallecido cantante, pues quieren respetar el pensamiento que Diego tenía y cumplir su voluntad.

“Diego tenía todos los sueños habidos y por haber porque era un creador incansable y ha dejado algunos proyectos concluidos y otros no tanto, pero en eso sí les podemos decir que tanto Ana Victoria como yo y Gimena vamos a tratar de cumplir todos tus sueños mientras tengamos esa voluntad de hacerlo porque él decía que todos los proyectos se deben de cumplir”, enfatizó para Sale el Sol.

