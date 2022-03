Lo que se sabe sobre el supuesto regreso de Adela Noriega y Angélica Rivera a las telenovelas

Chantal Andere aclaró si Angélica Rivera y Adela Noriega podrían regresar pronto a la televisión (Fotos: Archivo)

Después de que varias artistas rumoraran acerca del posible regreso de Adela Noriega y Angélica Rivera a las pantallas, Chantal Andere habló sobre las posibilidades de que sus dos amigas retomen sus carreras artísticas en la televisión.

Hace más de tres décadas, en 1988, Chantal Andere, Angélica Rivera y Adela Noriega trabajaron juntas en Dulce Desafío. Las tres estaban comenzando sus carreras artísticas, lo las alentó a crear lazos que hasta la actualidad perduran.

Actualmente, sólo Andere se encuentra activa como actriz, pues las otras dos estrellas decidieron dejar su profesión para alejarse de los medios por un tiempo. Mientras que Adela se despidió de los reflectores hace 14 años, Angélica hace 15 años, pero los rumores de que pronto regresarían a las telenovelas tomaron fuerza en las últimas semanas.

Chantal confesó que ya no tiene contacto con Adela (Foto: Instagram/@chanaandere)

Chantal, al ser cuestionada por la prensa qué sabe sobre el regreso de sus amigas a la televisión y si volverán a trabajar juntas para alguna producción, la actriz no quiso ahondar en las vidas de sus compañeras, pero sí comentó que al menos a ella le gustaría actuar con ellas.

“La verdad no lo sé, me gustaría mucho (actuar con ellas), pero con Adela no he tenido contacto desde hace muchos años. Con Angie sí, pero no sé. En el momento, si es que decide volver, lo voy a saber yo y lo van a saber todos”, respondió a los medios.

No obstante, aseguró que el regreso de Rivera no será próximo, pues según ha platicado con su amiga y sabe que no tiene pensado retomar su carrera pronto, según le ha dicho en sus conversaciones. Dijo: “(Angélica) es una extraordinaria actriz y en el momento que regrese será bien padre para la gente que la quiere y que la sigue (...) Pronto, pronto, no va a ser”.

Y es que el pasado 23 de febrero, La Gaviota fue captada por la cámara de El gordo y la flaca en Los Ángeles, California, cuando fue a cenar con su hija. La actriz aceptó responder algunas preguntas, por lo que al ser cuestionada si tendrá un regreso a los melodramas mexicanos y será pronto, respondió: “Esperemos que sí”.

"Dulce Desafío" fue el proyecto que unió a las tres actrices por primera vez (Foto: Televisa)

Sin embargo, en ocasiones anteriores, el productor José Alberto El Güero Castro también ha mencionado que Rivera no tiene planeado volver pronto a la televisión. Asimismo, compartió que espera ser él quien la invite al proyecto con el que retomaría su carrera, pero tendría que encontrar el personaje perfecto para ella.

Acerca de Noriega, Ernesto Laguardia aseguró que Televisa ya está en pláticas con ella para volver a llevarla a las pantallas, pues la televisora estaría trabajando en algún proyecto que se relaciona con Quinceañera.

“No la veo hace un rato, pero sé que hay acercamientos ahí importantes para que pueda regresar, cosa que me daría muchísimo gusto porque la gente la adora, la espera y le encanta Adela Noriega. Ojalá que se de”, reveló el actor para el programa De Primera Mano.

Laguardia fue protagonista de Quinceañera en 1987 junto a Adela Noriega, Thalía y Rafael Rojas, razón por la cual el actor tendría conocimiento de un posible reencuentro del elenco de esta famosa telenovela. Aunque no detalló de qué se trata el proyecto para el cual su compañera pueda regresar a la televisión, sí dijo que tenía qué ver con Maricruz, el personaje principal del melodrama.

