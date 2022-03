Daniela Luján recordó cómo le regaló una casa a su mamá a los 11 años

Daniela Luján habló sobre los comienzos de su carrera como actriz (Foto: Twitter)

Daniela Luján es una de las artistas que comenzaron su carrera desde la infancia, por lo que desde que muy temprana edad recibió uno de sus primeros grandes sueldos. Gracias a su talento como niña actriz, pudo reunir el dinero suficiente para comprar una casa y regalársela su mamá cuando a penas tenía 11 años.

Durante el programa radiofónico La Caminera, Daniela Luján recordó sus inicios en las telenovelas, pues desde que tenía seis años comenzó a actuar en televisión.

Uno de los mayores éxitos de Luján como actriz infantil fue la telenovela El diario de Daniela, de la cual ella fue protagonista. Tenía sólo 11 años cuando esta producción de Televisa fue muy bien aceptada por el público, lo que le dio a la entonces niña su primer gran sueldo.

Aunque no reveló cuánto dinero ganó con este melodrama, sí confesó que con lo que reunió hasta ese momento, logró comprarle una casa a su mamá.

Luján fue protagonista de la primera telenovela que tuvo un final en vivo, algo que hasta la fecha todavía le sorprende (Foto: Twitter)

Durante una entrevista con TVNotas, la actriz reveló que esto se debió a que sus papás habían creado un fideicomiso con sus ganancias y en una ocasión ella acompañó a su papá al banco. Daniela tuvo el interés de conocer qué podía comprar con el dinero que había ganado y su padre le dijo que “una casa”, por lo que no dudó en pedirle a su mamá que eligiera la casa que más le gustaba y se la compró.

La estrella de Una familia de diez también recordó que El diario de Daniela fue la primera telenovela que tuvo un final en vivo, pues el último capítulo se desarrolló en el Estadio Azteca y al mismo tiempo fue emitido en televisión.

Durante esta telenovela, Daniela tuvo que ser cantante y actriz, ya que su personaje así lo ameritaba, pero no era algo que a ella le agradaba, pues confesó que le daba pánico escénico cantar. Después de haber tenido algunos éxitos, dejó de lado su carrera como intérprete de música pop y decidió sólo dedicarse a la actuación.

Lujan también habló sobre cómo toma las noticias de Belinda en las que ella se ve implicada por haberla reemplazado en Cómplices al rescate. La actriz confesó que no toma mal la forma en que hasta ahora eso la relaciona con la española hasta hoy, pero sí reveló que “cada noticia que sale de Belinda me salpica de alguna manera”.

Daniela Luján aseguró que el "Capi" Pérez es el culpable de que ahora siempre hagan memes de ella con las noticias de Belinda (Foto: Instagram)

Señaló que fue culpa del Capi Pérez que ahora hay muchos memes de ella y Beli, pues aseguró que fue el presentador quien alentó a los cibernautas a hacerlo cuando escribió en una foto de Christian Nodal y su entonces novia: “Nunca la cambies por Daniela Luján, porfa”.

Asimismo, destapó que sí mantiene comunicación con la intérprete de Luz sin gravedad, aunque no son muy cercanas amigas, por lo que no hay enemistad alguna.

Hace unos días, en entrevista con Venga la Alegría, la actriz dijo que le gusta que hagan memes sobre ella, pues algunos le parecen graciosos y, principalmente, agradece que le estén haciendo publicidad a través de las redes sociales de esa forma.

“Ahora soy un meme, hay algunos que comparto, me parecen muy graciosos. Es que creo que es parte también (...) este lado de ser figura pública y entonces, evidentemente a mi generación le tocó vivir todo eso y ahora es un chiste y es divertido (...) Me ha tocado en varias etapas, creo que me regalan publicidad también”, dijo en el programa.

SEGUIR LEYENDO: