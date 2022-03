Issabela Camil defendió a Jaime Camil como Vicente Fernández tras opinión de Niurka: “Hay millones que lo quieren”

Instagram: @pablomoficial / @jaimecamil / @_vicentefdz

Issabela Camil respondió a los cuestionamientos sobre las comparaciones que, previo al estreno de las bioseries de Vicente Fernández, existen entre Jaime Camil y Pablo Montero. La intérprete también mencionó que antes de emitir un juicio es necesario ver el trabajo de ambos hicieron en las producciones y confesó que ya tuvo la oportunidad de ver un fragmento de la serie que protagoniza su hermano.

La actriz de Vencer el desamor, Lo que la vida me robó y Abismo de pasión sostuvo un encuentro con los medios en calles de la Ciudad de México, para responder algunas preguntas relacionadas con la reciente separación de Belinda y Christian Nodal, además del trabajo que Jaime Camil está haciendo para la versión autorizada de la vida del Charro de Huentitán.

Entre las preguntas, la esposa de Sergio Mayer fue cuestionado sobre la opinión que le merecen las críticas que surgieron sobre su hermano y Pablo Montero debido a que ambos interpretarán a Vicente Fernández en sus bioseries. Al respecto, no quiso profundizar debido a que no ha visto ninguna de las dos versiones, pero se reconoció que ambos actores han hecho grandes papeles en su carrera y su talento se verá reflejado.

“No he visto ni la serie de mi hermano ni la serie de Montero, pero los dos son grandes estrellas, entonces seguramente habrá cosas maravillosas de las dos, pero no puedo opinar, no las he visto”, declaró.

Bajo ese argumento, Issabela Camil hizo frente a la crítica que hace unos días lanzó Niurka Marcos sobre su hermano caracterizado como el ícono de la música ranchera. Ante las cámaras de Sale el sol, la bailarina cubana comentó que le gustaba más el trabajo de Pablo Montero porque “Camil se me hace un niño soso” que actúa en cámara lenta.

“Cada quien tiene su opinión, muy respetada. Hay millones que lo quieren y pues si a la señora Niurka no le gusta está bien, está en su derecho”, respondió Isabella Camil.

