Silvia Pinal habló sobre las supuestas diferencias entre sus hijos por su teatro: “Yo no me meto”

Los rumores apuntan que sus hijos están distanciados por la administración del teatro. Programa HOY/ Las Estrellas

Tras la polémica que se desató por las condiciones del Teatro Silvia Pinal y la administración de Mónica Marbán, la Diva de México compartió su punto de vista sobre la situación, habló de la intención que tiene Luis Enrique Guzmán por tomar el control del lugar y reaccionó a las supuestas diferencias entre sus hijos por el control de las instalaciones.

La musa de Luis Buñuel y Diego Rivera concedió una entrevista para el programa Hoy donde dio sus primeras declaraciones respecto a la controversia que gira en torno a su teatro que está ubicado en Versalles número 27 colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sin entrar en detalles, explicó que su propiedad sigue funcionando esporádicamente y algunos trabajadores lo dejaron para irse a otro país.

Debido a los cambios que está sufriendo la administración de su teatro, la actriz reconoció que su hijo ha estado al pendiente de la situación y no descartó la posibilidad de que sea él quien tome el control. No obstante, también considera que su primogénita podría hacerse cargo, así como cualquier otro miembro de su gran familia.

Luis Enrique y Alejandra son fruto del matrimonio entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán (Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

“Ni modo, hay que seguir. Luis Enrique está por ahí rondando a lo mejor, pero yo ahí no me meto, pero sí sería bueno que se metiera porque tiene muy buenas ideas en ese sentido, también Sylvita, podría ir toda la familia, pero no sé, yo no me meto”, declaró.

Respecto a los rumores sobre un posible distanciamiento entre Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, la protagonista de Viridiana confesó que prefiere no meterse. También comentó que no se involucra en temas relacionados con su teatro y el manejo se lo deja a sus administradores, por esa razón desconoce las condiciones actuales de las instalaciones, hecho que su hijo resaltó anteriormente.

“Yo no me he metido ni a la azotea ni a ver cómo están las entradas, yo ahí no me meto. Entonces creo que les está yendo más o menos bien, es lo único que sé”, agregó.

sylvia Pasquel es hija de la "Diva de México" y Rafael Banquells (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

La también productora no quiso profundizar sobre la relación entre sus hijos y se mantuvo firme en la continuidad de su teatro. No obstante, Sylvia Pasquel si enfrentó las especulaciones que aseguran tiene diferencias con sus hermanos Guzmán por la administración de dicho lugar y en medio de la polémica desmintió los supuestos.

“La verdad no sé nada de lo que se dice y pues lo que se dice son puras mentiras, nunca falta el que inventa cosas [...] son mentiras todo eso. Son mis hermanos, no tengo por qué llevarme mal con ellos, yo quiero a todos mis hermanos y los respeto, para mí toda mi familia son lo más importante”, dijo.

La intérprete de 72 años explicó que la decisión sobre quién será el nuevo administrador del teatro sólo le corresponde a su mamá y ella estará de acuerdo. También mencionó que no está interesada en la posible herencia que le deje Silvia Pinal porque tiene ha construido su propio patrimonio: “Yo lo le ando pidiendo nada a nadie ni espero nada de nadie”.

Así luce el teatro "Silvia Pinal" (Fotos: Instagram/@silvia-pinal-fanmx/ México Es Cultura: La Cartelera Nacional)

Todo comenzó después de que Luis Enrique Guzmán evidenció las condiciones del teatro de su madre. Mónica Marbán dio su punto de vista respecto a la situación durante una entrevista para Venga la Alegría donde comentó que no tiene ningún problema con la familia por terminar su relación laboral y tras la decisión se ocupará de su vida privada.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán externó que la administradora será removida de su cargo en los primeros días de marzo después de que algunos empresarios y productores se alejaron debido al control que se tenía en el teatro.

“Estamos en trámites de liquidarla precisamente para que ya no existan problemas. Tampoco queremos hacer o hacerle problemas a mi mamá porque tiene una amistad de muchos años y se respeta todo eso, pero ya es una nueva era en la que necesitamos mover las cosas y no nada más dejarlas ahí estacionadas”, agregó en el matutino de TV Azteca.

SEGUIR LEYENDO: