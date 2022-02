Qué dijo Sebastián Yatra sobre el costoso anillo que Christian Nodal le regaló a Belinda

Sebastián Yatra detalló que él no compraría un anillo tan costoso como Nodal a Belinda

Durante su estancia en México, Sebastián Yatra ofreció una conferencia de prensa previo a su presentación del pasado 23 de febrero en el Auditorio Nacional. Ahí el aclamado intérprete de origen colombiano fue abordado sobre el tema en el que se vio involucrado su colega, Christian Nodal tras haberle entregado un anillo de más de 3 millones de dólares a su expareja, Belinda.

El cantautor colombiano nominado en la categoría Mejor Canción Original de los Oscar 2022, por Dos Oruguitas la cual sale en Encanto (2022) fue cuestionado durante una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional si él en algún momento estuvo dispuesto en regalar un objeto de valor parecido al de Nodal.

“Yo regalo libros y cosas con significado. Nunca he dado un regalo tan caro. Creo que es algo que aprendí de mi papá de pequeño, cuando me contaba la historia de amor con mi mamá”, señaló el cantante colombiano que colaboró con Christian Nodal en Esta noche en 2019.

Sebastián Yatra opinó sobre la costosa sortija que le dio Nodal a Belinda Foto: Especial Infobae

El exnovio de Tini ahondó en que él no considera que al negar un costoso regalo le convierta en un tacaño, sino que más bien le ayuda a evitar a personas que solo se interesen en él por motivos materiales: “Creo que el amor es algo que, cuanto más significado le puedas dar alejándolo de las cosas materiales, más bonito va a ser”, concluyó el intérprete de No hay nadie más.

Durante su estancia en México el artista colombiano se presentó con un show sold out en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Con esta magna presentación, Yatra marcó el inicio de su Dharma Tour que contará con más de 70 shows por Estados Unidos, Canadá. España y América Latina.

Sebastián Yatra se sumó a la controversia en la que estuvo envuelto su amigo, Christian Nodal que durante el mes de febrero anunció el fin de su relación con la actriz española, naturalizada mexicana, Belinda. Pero en torno a la relación surgieron varias polémicas con relación al anillo de compromiso que el intérprete mexicano le otorgó a la también cantante.

Según la misma firma, el diamante está valuado en USD 3 millones (Foto: Instagram / @angelcityjewelers)

Fue el pasado el 25 de mayo de 2021 y tras 9 meses de relación que Christian Nodal decidió dar el siguiente paso en su relación con Belinda y le otorgó un costoso anillo de compromiso con un costo de más de 50 millones de pesos mexicanos, según la joyería Angel City Jewelers.

Posteriormente, Belinda presumió en una historia de Instagram el anillo con un diamante en corte esmeralda con gemas. En cuanto a la pedida de matrimonio, el programa Ventaneando reportó que el cantante de música regional mexicana rentó el restaurante Salvaje, ubicado en Barcelona, España.

A casi un mes del rompimiento, la expareja ha tratado de lanzar mensajes de tranquilidad tras el fin de su relación, aunque en redes sociales se tuvo el debate sobre si Belinda debería de regresarle la costosa sortija de compromiso a Nodal o conservarla. La polémica que gira en torno al anillo ha trascendido hasta el interés de algunos famosos que han dado su punto de vista.

El anillo de Jennifer López tiene similitudes con el que recibió Belinda por parte de Nodal (Foto: Instagram/@jwiesnerjeweler)

Una de las opiniones que resaltaron durante la semana del rompimiento entre Nodal y Belinda fue la hecha por la conductora de Hoy, Galilea Montijo quien en su momento aconsejó a Belinda no devolver la sortija: “Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan… por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar”, señaló.

“Hay hombres que sí lo piden eh, a mí me pidieron un día el anillo y le dije ‘pero con gusto’ y (se lo lancé) en la cara”, finalizó.

