Érika Zaba de OV7 narró la dolorosa pérdida de dos bebés que sufrió antes de procrear a Emiliano

El 3 de noviembre de 2019, Érika Zaba dio el anuncio de que se había convertido en madre al lado de su esposo Francisco Olivares, pues con la llegada de Emiliano, la familia creció.

El nacimiento del bebé fue un momento culmen tras múltiples intentos por procrear, pues tuvo que afrontar difíciles momentos y múltiples procedimientos para convertirse en madre.

La cantante de hits del pop en español como Mírame a los ojos y Shabadabada abrió su corazón en un vídeo a través de su canal de Youtube, donde confesó que su edad fue un factor determinante para ver realizado su sueño: formar una familia.

En un clip casi 20 minutos, la también conductora de Plan B, el programa de variedades que condujo al lado de sus compañeros de agrupación, narró la dura experiencia de intentar embarazarse y recomendó a sus seguidoras congelar sus óvulos antes de cumplir 35 años.

Zaba expresó que cuando conoció esta información, fue algo nuevo para ella, pues nunca había oído que los óvulos son proclives a envejecer.

Jamás me pasó por aquí la idea de que la edad iba a ser un impedimento. Cuando yo conozco a mi esposo a los 37 y a los 39, vamos por primera vez con el ginecólogo y me dice: ‘Sí, pues a ver, vamos a hacerle los estudios a los dos. Pues ¿qué creen? los dos están perfectos, pero hay un tema’. Resulta que el óvulo empieza a envejecer a partir de los 35 años. No importa tu estado físico haya sido saludable (...) el reloj biológico no se detiene