De Raúl Velasco a Merle Uribe: quiénes aparecerán en la bioserie de Vicente Fernández

Vicente Fernández será encarnado por Pablo Montero, de quien Juan Osorio señaló que alcanzó "las expectativas" (Foto: Televisa)

El próximo 14 de marzo llegará a la pantalla la versión de Televisa sobre la vida de Vicente Fernández, el fallecido charro de Huentitán que conmocionó al público con su deceso ocurrido el pasado 12 de diciembre de 2021.

Este proyecto está comandado por el productor Juan Osorio, quien ahora ha revelado más aspectos de lo que el público podrá encontrar en El último rey: el hijo del pueblo, el serial basado en el polémico libro del mismo nombre escrito por la periodista Olga Wornat.

“Estamos muy contentos, la verdad, yo creo que es un gran compromiso, un gran reto. Estamos en ese proceso ahorita de las grabaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero contentos”, contó el realizador a los reporteros que lo interceptaron a su salida de Televisa.

Juan Osorio sólo se ha dedicado a la producción de la serie, por lo que no ha mantenido contacto con la familia (Foto: Archivo)

Osorio destacó que no presta atención a los rumores que apuntan a que la bioserie es un trabajo “no oficial”, toda vez que la familia no aprobó el texto de la argentina, donde se relatan aspectos no tan luminosos de Vicente, como sus amoríos extramaritales y el presunto nexo de su hijo Gerardo con el crimen organizado.

“Mi trabajo es de productor, me siento muy contento por haberme asignado este proyecto Televisa, había varios nombres y que hayan dado esta oportunidad a un servidor lo agradezco mucho, pero en todo lo legal yo no me meto, a mí me dieron esta producción y como comprenderás estoy muy preocupado en el reparto, locaciones, en el concepto de la serie, definitivamente me tengo que dedicar a eso”, aclaró.

Osorio contó que la familia Fernández Abarca no lo han buscado para darle a conocer sus impresiones o recomendaciones del proyecto que prepara, pero descartó que requiera la cercanía con ellos hasta que juzguen el programa una vez que salga al aire:

“No he tenido ningún contacto con ellos porque ni tiempo tengo, estamos próximos a estrenar, lo que debo preocuparme es del proyecto. La familia no tiene por qué buscarme, yo realmente soy el productor y punto”, añadió.

El guion de la serie está basado en el polémico libro de Olga Wornat (Foto: Planeta)

Asimismo, el realizador de exitosas telenovelas confirmó que está basándose en el libro de Wornat, y consideró que la familia “está en su derecho” de demandar si el resultado del proyecto no es de su agrado.

“Estoy en base a ese libro, de ahí estamos haciendo este extracto de la bioserie. Obviamente están en todo su derecho, yo creo que hay que esperarnos a que vean el producto al aire, que vean qué trató y sobre todo cómo lo estamos manejando”, relató.

El reparto que conforma la bioserie ha realizado un buen trabajo, por lo que el realizador se dijo satisfecho con las actuaciones y adelantó que en la trama aparecerán otros históricos miembros del espectáculo mexicano:

“Estoy muy contento con Angélica Aragón, Iván Arana, por supuesto que Jesús Moré está haciendo una gran interpretación de Gerardo, no digamos Ileana Fox, está increíble, en fin todos, la maestra Paloma... cada uno.

Pablo Montero ya ha grabado distintas escenas en palenques y otros escenarios (Foto: TVyNovelas)

Están personajes como La india María, José Alfredo Jiménez, lanzamos una convocatoria porque es muy importante en la carrera de Vicente Raúl Velasco, estamos buscando al doble de Velasco para hacer esa parte que corresponde a Siempre en domingo”.

Respecto a la posible censura que podría sufrir la producción, Osorio destacó que sí se hablará de la relación sentimental entre el fallecido artista y otras mujeres, por lo que confirmó la alusión a Patricia Rivera y descartó la inclusión de Merle Uribe.

“La vida de Vicente Fernández saben las cosas que sucedieron, los acercamientos que tuvo con ciertas personalidades como Patricia Rivera, por decir un nombre, o sea que nada está oculto, lo único que vamos a hacer es plasmarlo en la pantalla. Merle Uribe no va a estar, Patricia Rivera sí. Los personajes sí llevarán los nombres reales”, adelantó.

