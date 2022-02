Merle Uribe confesó que hubo un contrato millonario para que Patricia Rivera callara su relación con Vicente Fernández

La actriz aseguró que ambas tuvieron los romances más largos con "El Rey", fuera de su matrimonio (Fotos: Twitter/@cinede-oromx/@vicente.el_rey)

Vicente Fernández no deja de ser tendencia a pesar de su lamentable fallecimiento el pasado 12 de diciembre del 2021 como consecuencia de una fuerte caída que sufrió en agosto en su rancho, ubicado en el estado de Jalisco. Ahora es Merle Uribe quien confesó que existió un contrato millonario en dólares para que Patricia Rivera callara su relación extramarital con el Charro de Huentitán.

A pesar de que la actriz también mantuvo una relación sentimental con el cantante, las situaciones fueron muy diferentes, ya que a pesar de que su noviazgo duró más de 3 años, a Uribe no le dieron ningún tipo de contrato para mantener el secreto o mínimo no hacer declaraciones al respecto, situación que durante años realizó sin recibir dinero por el “cariño” que le tenía.

“Cuando a él le preguntaron en un palenque, que me parece que fue en Texcoco, bueno le preguntó una reportera ‘¿y con quién has andado?’ él dijó ‘nada más con ella’, o sea yo, ‘y con la que todos ustedes saben’, porque obviamente ya no mencionó el nombre de Paty porque ya había un contrato millonario en dólares para que no se mencionara”, expresó ante las cámaras del matutino Venga La Alegría.

El romance terminó cuando Merle se casó con el futbolista Héctor Tapia, padre de sus hijos Foto: Archivo

Después de la explosiva confesión, se le preguntó a Uribe si había ocurrido alguna situación similar con ella, pues si el principal motivo era que nadie pudiera hablar públicamente de las infidelidades del intérprete de éxitos como Un Millón De Primaveras, Aca Entre Nos o Mujeres Divinas, lo lógico sería que con Merle hubiera vivido algo similar, pero la respuesta fue negativa.

“Nunca hubo nada. Yo tarde mucho tiempo en decirlo porque fue como hasta el 2008 cuando yo lo dije”, confesó luego de revelar que ellas dos no habían sido las únicas mujeres en la lista de relaciones prohibidas del cantante, ya que él se lo había mencionado: “Tuvo varias que él mismo me lo dijo, pero la relación más larga fue la mía y la relación de Paty Rivera”, agregó.

Merle Uribe también reveló que conoció a Los Tres Potrillos y llegó a convivir con ellos en diferentes etapas de su relación laboral y amorosa con El Rey por lo que no cabe duda en ella que al menos los hijos mayores, entre ellos Vicente Fernández Jr., descubrieron el romance y también formaron parte del secreto, excluyendo a Alejandro Fernández.

Ambos protagonizaron algunas películas (Foto: Twitter/@)

“Yo conocí a todos sus hijos en los palenques. Alejandro tenía 9 años, conocí solo una vez a Gerardo. Alejandro no sabía (por su edad), pero Vicente Jr. que sí lo acompañaba a los palenques pues es obvio que sí. Fue una relación de 3 años pero después esporádicamente nos seguimos viendo y él me habló para la gira de Estados Unidos y luego para la película”, relató.

La actriz fue interrogada sobre si María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de El Rey, sabía sobre la relación extramarital y su respuesta fue un contundente “sí”. Aprovechó para narrar cómo fue el primer encuentro entre ellas, pues aparentemente Doña Cuquita quería saber quién era la mujer con la que su esposo se encontraba entablando algo más que una relación laboral.

Ambos vivieron como "marido y mujer", hasta la muerte del cantante Foto: Instagram@_vicentefdez

“Cuando yo ya llevaba 2 años trabajando con él, todos los fines de semana, pues Doña Cuquita fue a un palenque a Monterrey, pues yo creo que me quería conocer. Ella nunca iba, de verdad nunca iba, pero un día me habla Vicente, porque él le decía “Cuca”, y me dice ‘oye Cuca viene a Monterrey’, nombre pues no te preocupes”, mencionó.

La actriz aseguró que no le importa que se toque el tema de su relación extramarital con el Charro de Huentitán en alguna de las bioseries que están por estrenarse siempre y cuando se cuente la historia “real” y cómo “fue”.

