Banda MS y Snoop Dogg: así fue la presentación en vivo de “Qué Maldición”

Presentación en vivo de banda MS y Snoop Dogg en Estados Unidos

Aunque hace algunos años una colaboración entre géneros distintos podría haber sonado como una locura, la música ha avanzado con las nuevas generaciones que buscan explorar siempre lo desconocido. De esta manera en el 2020 se confirmó una de las colaboraciones más “extrañas” y divertidas de los últimos años: Banda MS y Snoop Dogg.

El pasado 18 de febrero la banda sinaloense se presentó en Crypto.com Arena, estadio ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, -que tiene una capacidad para más de 20 mil personas, pero en esta ocasión logró contar con más de 35 mil por la forma en que se acomodaron los asientos- donde para sorpresa de sus millones de fanáticos tuvo como invitado especial al intérprete de éxitos como Young, Wild & Free, Gin N Juice o Drop It Like It’s Hot. Ahí ambos cantaron su popular canción que lleva por nombre Qué Maldición.

En fotografías y videos subidos por el rapero y la banda musical se puede ver la emoción de los miles de asistentes que no dudaron en corear la parte en español de la canción y tratar de seguirle el paso a Snoop cuando rapeaba sus versos, que son considerados para los latinos como un gran intento de llevar el Hip Hop al mundo de la música mexicana.

Así fue el concierto (Foto: Instagram/@bandamesoficial)

Para el equipo e integrantes de la exitosa banda tener la oportunidad de compartir un escenario con el legendario rapero fue algo trascendental ya que mezclaron géneros populares, pero muy distintos, y por ello toda la experiencia fue calificada como inolvidable y mágica:

“La aparición del cantante de hip hop Snoop Dogg sobre el escenario fue un momento inolvidable y trascendental, mezclando y cantando temas tradicionales de música mexicana, el rapero hizo magia sobre el escenario”, comparte la oficina de relaciones públicas de la Banda MS.

Los cantantes festejaron la colaboración (Foto: Instagram/@bandamesoficial)

Para sus fans fue similar la experiencia, incluso para los que no pudieron asistir pero sí lograron ver la presentación a través de las fotos y videos que fueron compartidos en redes sociales y que de manera muy rápida se hicieron virales y comentadas por lo “raro y divertido” que sigue siendo escuchar a la música rap con el regional mexicano. La presentación en vivo fue calificada de manera muy positiva.

“Increíble que Banda MS sigue haciendo historia ahora con no solo tener la canción sino presentarla en vivo con Snoop Dogg”, “Si de por sí la canción es algo muy divertido y extraño, ahora verlo en vivo me saca mil sonrisas”, “Snoop Dogg le da siempre el toque tan especial a todo incluso cuando es una canción de banda mexicana”, “Escuchar Qué Maldición en vivo es la cosa más cool en la vida”, “Para los haters que aseguraban que los mexicanos no pueden colaborar con leyendas, esta banda de regional mexicano les ha demostrado que pueden y lo hacen de manera increíble”, escribieron en Twitter.

Se presentaron ante más de 35 mil personas (Foto: Instagram/@bandamesoficial)

El pasado domingo 13 de febrero Snoop Dogg formó parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Halftime Show 2022. Ahí, el rapero y Dr. Dre presentaron un mix de sus mejores canciones, convirtiendo su presentación entre una de las más exitosas entre los populares shows que le dan la vuelta al mundo. 50cent -quien cantó In da Club-, Mary J. Blige -con el tema Dante Right- y Eminem -quien cautivó al público al cantar su exitoso tema Lose Yourself- también formaron parte del medio tiempo que si bien no superó a Katy Perry quien por 7 años ha mantenido el récord del Halftime Show más visto en la historia, si lograron conmover a su público con mensajes políticos y sociales.

