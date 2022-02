Fotos oficiales de Pablo Montero como Vicente Fernández: “Me dejé crecer el cabello, patillas y bigote”

Montero será el responsable de interpretar a Vicente Fernández (Fotos: TVyNovelas/ Instagram/@el-re-chete)

La emoción de parte de los fanáticos de Vicente Fernández por el nuevo proyecto de Televisa parece dirigirse por la caracterización física que tendrá su protagonista en El Último Rey: el hijo del pueblo. Tras la revelación del avance en video, ahora salen sus primeras imágenes oficiales donde se puede ver a Pablo Montero como el Charro de Huentitán y usuarios de redes sociales no han dejado de halagar el parecido.

La revista TVyNovelas publicó las nuevas fotografías. El actor y cantante se pronunció acerca de los cambios físicos a los que se presentó para poderle dar al público mexicano y latino un personaje fiel y no una caricatura, pues el respeto a la figura de El Rey era su prioridad y así espera que sea tomado por los televidentes en cuanto sea su estreno oficial.

“Es el sueño de mi vida, el personaje que siempre quise hacer y que significará un antes y un después de mi carrera. Yo, como era tan cercano a don Vicente, lo conocía perfectamente, por eso me dejé crecer el cabello, me dejé las patillas y el bigote para lucir lo más parecido posible. Nosotros no queríamos hacer una caricatura, entonces nos enfocamos en que a nivel visual no resultara un choque para el espectador”, expresó Montero a la misma revista.

Así lucirá Pablo Montero (Foto: TVyNovelas)

A muy pocas horas de hacerse públicas las fotografías, usuarios de redes sociales han hecho viral el parecido del actor con el cantante, argumentando que a pesar de que están en contra de que Montero se “prestó” a realizar una serie no autorizada, todo parece indicar que él no tiene “mala intención” pues se ve muy comprometido con el papel al haberle dado una “excelente” caracterización.

“Pues no fue divertido lo que le hicieron pero no hay que negar que se parecen mucho”, “Pablo está dando mucha batalla a los demás actores que querían ese papel”, “Pablo Montero se ve muy profesional al dejarse todos los elementos físicos que eran de Vicente Fernández”, “No estoy a favor de esta serie no autorizada, pero Montero neta sí se ve igual”, “Lo único que me emocionada de esta serie es que se ven igualitos”, expresaron usuarios de Twitter.

El actor mencionó que era su más grande sueño interpretar a Vicente Fernández (Foto: TVyNovelas)

Juan Osorio aprovechó para mencionar cuáles fueron los elementos que vio en el actor para no solo invitarlo al proyecto, sino también hacerle caso en todas las aportaciones creativas que tuvo durante la grabación y que de manera inmediata fueron aprobadas por el productor de esta polémica serie que marca el inicio de Televisa Univision en lo que pretende ser la competencia a la serie que Netflix transmitirá en un futuro cercano.

Para el productor de melodramas como Una Familia Con Suerte, Mi Marido Tiene Más Familia o Juntos el Corazón Nunca Se Equivoca mencionó que su talento para el canto y la actuación fueron sus atributos principales: “Está en la edad para hacerlo, canta estupendo, le sobran características y cualidades, además, sabe montar muy bien”, mencionó a TVyNovelas.

Póster oficial de la serie (Foto: Instagram/@tele-mex)

En días pasados, Vicente Fernández Jr. fue entrevistado por Venga La Alegría y le cuestionaron sobre si ya había tenido algún tipo de contacto con el actor, pues la relación de Montero con la familia Fernández ha sido buena años atrás, por lo que los rumores de un posible distanciamiento no han dejado de sonar en medios de comunicación y redes sociales. Ante ello, el hijo mayor de Fernández opinó sobre él y le mandó un contundente mensaje:

“No tengo razón de cómo va a ser. Sí es una persona que conocemos desde niño, sí no lo voy a negar ni tengo por qué negarlo. Le deseo todo lo mejor en los proyectos que haga y en el compromiso de esta carrera que implica para su público y lo que ha ganado. Es lo único que puedo comentar”, agregó.

