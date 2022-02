Tefi Valenzuela recordó el anillo de compromiso que le entregó Eleazar Gómez

Tefi Valenzuela habló del anillo que le entregó Eleazar Gómez como símbolo de su compromiso y futura llegada al altar (Fotos: Instagram)

Tefi Valenzuela confesó que desconoce el paradero del anillo de compromiso que Eleazar Gómez le entregó horas antes de agredirla y ser arrestado por ello, pues reveló que desde que dudó querer casarse con su exnovio no volvió a ver la sortija.

Fue la noche del 5 de noviembre de 2020 cuando se dio a conocer que Eleazar Gómez fue detenido por las autoridades tras haber golpeado e intentado estrangular a su entonces novia, Stephanie Valenzuela, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX).

Según se dio a conocer, la pareja salió a cenar a un exclusivo restaurante en Santa Fe, donde el protagonista de Atrévete a soñar le pidió matrimonio a la peruana. Ella se mostró muy feliz en ese momento y aceptó, no obstante, después se habría mostrado dudosa, situación que desató la furia del actor.

En un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la modelo reveló este miércoles que no sabe qué sucedió con ese anillo, pero piensa que su agresor se lo llevó.

Los famosos se comprometieron horas antes de que Eleazar agrediera a su novia (Foto: captura de pantalla/TV Notas)

“Te diré que se lo llevó, yo no tengo ese anillo. Yo, ni siquiera para que me digan. Tengo anillos de otros novios que me dieron, que son míos”, dijo la modelo, captada por la cámara de De Primera Mano.

Aprovechó para confesar que si estuviera en el lugar de Belinda, ella no regresaría la sortija que Christian Nodal le entregó para sellar su compromiso. “Si yo fuera Belinda, no lo regreso, la verdad, por el precio que tiene. Yo que ella, me hago la loquísima. Lo que se regala no se devuelve”, mencionó Tefi entre risas.

Según mencionó, hasta el momento conserva tres anillos de compromiso, pues aunque en su momento aceptó las propuestas que le hicieron sus ex parejas porque le hacía ilusión casarse, con el tiempo se dio cuenta de que no cumplían con sus expectativas.

Valenzuela dijo estar tranquila tras haber tenido un año de terapias para superar las agresiones que sufrió (Foto: Instagram @tefivalenzuela)

Reveló que desde que cumplió 30 años mucha gente le ha preguntado cuándo piensa llegar al matrimonio, pero ella por el momento no tiene en mente contraer nupcias con su pareja, pues piensa que no ha conocido a su “príncipe azul”.

El 5 de noviembre de 2020, cuando Valenzuela y Eleazar llegaron al departamento que compartían, él le habría arrebatado el anillo de compromiso que le entregó, pues al parecer no soportó el gesto de duda en la cara de su novia.

Gómez comenzó a golpearla e intentó estrangularla. Sin embargo, vecinos acudieron en ayuda de la modelo al escuchar sus gritos. Esa misma noche el actor fue arrestado y permaneció en prisión hasta marzo de 2021, cuando se le otorgó libertad condicional por tres años.

Gómez retomó su carrera artística tras salir de prisión, pero no ha podido regresar a las telenovelas (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Entre las condiciones que Eleazar tuvo que cumplir para mantener su libertad fue pedir disculpas públicamente a su exnovia, pagarle 420 mil pesos mexicanos, mantenerse distanciado de ella, no hablar del tema en redes sociales y no cambiar de residencia.

En su momento, Valenzuela comentó que desde que comenzó el proceso legal contra el histrión, ella no buscó dinero, pues realmente quería justicia. Mostró su desacuerdo cuando se le brindó libertad condicional bajo requerimientos que ella no puso y sólo pidió lo mínimo estipulado por la ley para reparación del daño.

Tefi reveló que actualmente, a más de un año de la agresión que sufrió, se siente diferente y tranquila consigo misma, principalmente porque no depende de otra persona emocionalmente. Para lograr esto durante casi todo 2021 tuvo que estar bajo diferentes terapias.

SEGUIR LEYENDO: