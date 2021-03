Caso Eleazar Gómez: bajo qué condiciones habría obtenido su libertad

El actor Eleazar Gómez se declaró culpable el día de ayer durante una audiencia (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

Esta tarde el reportero Carlos Jiménez compartió a través de su cuenta de Twitter un mensaje donde explicó que Eleazar Gómez tendrá que ofrecer disculpas públicas en los medios a la cantante Tefi Valenzuela además el actor acordó entregarle 420,000 pesos como reparación de daño, pues estará el libertad condicional por tres años.

En sus dos tuits el reportero también informó que fueron cinco los compromisos que se aceptaron, entre ellos, que no cambie su residencia, no puede hablar del tema, acudirá a terapia psicológica y Eleazar no podrá acercarse de nuevo a Tefi. Mencionó que durante la audiencia de casi tres horas, la modelo agredida estuvo acompañada por personal de la Fiscalía de la Ciudad de México.

En los comentarios del tuit algunos usuarios de esta red social demostraron molestia ante el hecho pues consideran que el proceso terminó por una razón de dinero y no se hizo realmente justicia “con razon ayer decia que gano, y vaya que si gano un buen billete”, “Ven, como todo tiene un precio. Hasta la dignidad de las personas” escribió una persona.

Y es que el día de ayer Tefi Valenzuela habló sobre la libertad condicional de Eleazar Gómez pues se aceptó otorgarle el procedimiento abreviado al actor Eleazar Gómez tras aceptar que agredió a la modelo y cantante; “Creo que ganamos”, fue lo que dijo Stephanie Valenzuela en un video que posteó en sus redes sociales tras salir de la audiencia.

Tefi Valenzuela: "se hizo honor a la verdad"

Tefi Valenzuela acudió el 25 de marzo a una audiencia de revisión de medidas cautelares antes de que le dieran la sentencia final el próximo 16 de abril a Eleazar Gómez por haberla agredido la noche del pasado 4 de noviembre del 2020. “pudieron verme muy tranquila llegando”, dijo Valenzuela debido a esto, pero al llegar le notificaron que el acusado había solicitado el procedimiento abreviado, que lo dejó en libertad condicional tras declararse culpable.

“Lo que me llevo hoy y lo más importante, [...] es que a partir de hoy, 25 de marzo, nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré ni mi verdad, porque por fin en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío y a raíz de eso es que ha obtenido su libertad condicional por tres años y pues también tendrá que ir a sus tres años de terapia”, expresó Tefi Valenzuela en redes sociales.

El 5 de noviembre de 2020 Eleazar Gómez fue detenido por los cargos de golpear e intentar estrangular a su entonces novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Después del pedido de auxilio de ella y la llamada a la policía de sus vecinos, en la Colonia Nápoles, el actor que ha participado en proyectos como Atrévete a soñar fue llevado a la delegación en la madrugada.

El actor Eleazar obtuvo su libertad condicional después de declararse culpable de las agresiones cometidas en contra de Tefi Valenzuela, en un encuentro con los medios de comunicación la artista explicó que su ex pareja solicitó el procedimiento abreviado, con el cual pudo quedar en libertad.

Y es que de acuerdo con el Poder Judicial de la CDMX en dicho procedimiento “un acusado acepta que cometió delito, repara el daño a la victima, se le sentencia y recibe una pena que acordó con el Ministerio Público, puesta a consideración del juez de control”.

Sin embargo, de obtener su libertad, Tefi Valenzuela, como también se le conoce, explicó que Elezar no saldría inocente: “Se va a dar la sentencia, ahí podemos decir si es culpable, es inocente o lo que sea. Pero bueno, no va a poder salir inocente porque ya pidió el procedimiento abreviado que es donde reconoce su participación”.

