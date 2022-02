La enfermedad que ha alejado a Sofía Aragón de Venga la Alegría

La conductora Sofía Aragón padece una enfermedad desde los 16 años Video: TV Azteca/Venga la Alegría

Sofía Aragón es conductora de Venga la Alegría los sábados y domingos, sin embargo, no estuvo presente en el programa el pasado fin de semana. Su marcada ausencia preocupó tanto a sus colegas como a sus fans, por lo que la actriz se enlazó con el matutino para explicar porque se había distanciado.

La presentadora de 28 años explicó que estaba en su casa por complicaciones de endometriosis, una enfermedad con la que vive desde los 16 años: “Fue un mes dificil, mi periodo fue muy doloroso al punto de ser incapacitante para moverme o caminar, pero voy a mantenerme fuerte para el proximo fin de semana ya estar”, mencionó.

En la videollamada, Sofía Aragón también dijo que había extrañado mucho a sus compañeros: “La verdad es que si se sufre estando lejos de ustedes los fines de semana, pero ya estoy un poquito mejor”, explicó en el matutino de Azteca Uno.

Sofía Aragón recibió su diagnóstico de endometriosis a los 16 años (Foto: Instagram/@sofaragon)

La endometriosis provoca que diversas porciones de tejido que generalmente existen sólo en el recubrimiento interno del útero (endometrio), comiencen a adherirse en otras partes del organismo como los ovarios, los ligamentos que sostienen al útero, los intestinos o la vejiga.

La ex reina de belleza mexicana también relató que vivir con endometriosis ha sido una lucha constante, pues es un tema “del que no se habla mucho, pero 14% de las mujeres lo padecen, es una enfermedad silenciosa que duele muchísimo porque no se presentan síntomas al principio”.

Cabe destacar que algunas mujeres con endometriosis grave no presentan síntomas mientras que otras, con la enfermedad en grado mínimo, pueden experimentar un dolor incluso incapacitante.

La presentadora estuvo ausente de Venga la Alegría el pasado fin de semana (Foto: Instagram/@vengalaalegriatva)

El tratamiento para esta enfermedad dependerá de los síntomas que presente, además de condiciones como su edad, el avance de la enfermedad y su voluntad de quedarse embarazada. En general, la atención médica ante este enfermedad se centra en reducir la producción de las hormonas progesterona y estrógeno para retardar el crecimiento del tejido mal localizado.

Sofía Aragón forma parte de las mujeres que desean ser madres algún día, así que lleva desde 2020 atendiéndose sin hormonas:

“Desde hace un par de años empecé un tratamiento nuevo, ustedes saben lo mucho que afecta las hormonas, ahora estoy en un tratamiento que me ayudará a preservar mi reserva ovárica para tener hijos, es mi más grande sueño”, mencionó para sus amigos de Venga la Alegría.

La endometriosis provoca dolores incluso incapacitantes (Foto: ESPAÑA EUROPA MADRID PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN SALUD/CLÍNICAS EVA)

Mientras tanto, sus seguidores de Instagram se han encargado de llenar sus publicaciones recientes con emojis y mensajes de buenos deseos. “Que bueno saber que estas bien, no te vi en Venga la Alegría fin de semana” y “esperando te recuperes pronto, besos y abrazos” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

El diagnóstico de endometriosis puede complicarse porque muchas mujeres consultan a sus ginecólogos por dolor menstrual (dismenorrea), dolor en las relaciones sexuales (dispareunia) y/o dolor pelviano crónico. El 50% a 60% consultan por infertilidad.

Dentro del mundo del cine y la televisión hay bastantes casos de mujeres con endometriosis que han compartido con sus fans su testimonio para generar empatía al respecto.

Sofía Aragón estuvo hospitalizada en 2021 por este motivo (Captura: Instagram @sofaragon)

Aunque Sofía Aragón está recuperándose en casa, hace poco más de un año reveló a sus seguidores que había sido hospitalizada. A través de una historia de Instagram, la modelo mostró una foto donde estaba recostada en la cama del hospital. En la imagen escribió el siguiente mensaje para concientizar acerca de la endometriosis:

“¿Sabías que afecta a 170 millones de mujeres en el mundo?... Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad... Pronto haré un video para platicarles mi experiencia y qué tratamientos he seguido”.

