Sofía Aragón habló sobre su pleito con Lupita Jones

Sofía habló sobre el problema que tuvo con Lupita Jones hace algún tiempo (Fotos: Instagram/@sofaragon/@lupjones)

Sofía Aragón reveló si su conflicto con Lupita Jones ya ha concluido o si todavía no lo resuelven. Reconoció que la directora de la organización Mexicana Universal disfrutó del éxito tras la coronación de Andrea Meza, la tercera mexicana en ganar Miss Universo.

“No he vuelto a hablar con ella, pero creo que cada quien entendió lo que pasó, lo que hizo mal, cómo se van a dar las cosas a partir de ahora. Yo creo que cada quien tomó su camino, no es bueno tener rencor y no es bueno atorarte en algo del pasado, así que cada quien con lo que sigue”, confesó Sofía Aragón en su último encuentro con la prensa.

La modelo dio a conocer que no mantiene ningún tipo de contacto con Jones después de lo que sucedió y mencionó la importancia que tiene el alzar la voz para denunciar cualquier violencia.

“Yo creo que siempre es valioso que una mujer levanté la voz acerca de un abuso, independientemente de cómo el otro quiera defenderse. No me arrepiento y al contrario, me abrazo a mí misma del valor que tuve”, aseguró la conductora de Venga la alegría edición fin de semana.

La modelo dejó atrás el problema que anteriormente tuvo (Foto: Instagram/@sofaragon)

Sofía también reconoció: “Ella tuvo un éxito espectacular en Miss Universo a principios de este año, se lo aplaudo y creo que en eso es en lo que nos vamos a quedar”.

“Muchísimas reinas de belleza después de mí lo repitieron y respaldaron lo que yo decía, entonces yo estoy tranquila, estoy contenta con lo que viene, con esta y nuevas etapas”, añadió la famosa.

Recordemos que en noviembre del año pasado Sofía lanzó unas duras declaraciones a través de un directo en Instagram, pues acusó a Lupita Jones de no haberle pagado ni un peso durante el tiempo que residió en la Ciudad de México, preparándose para el certamen internacional. Además, contó que se gastó todos sus ahorros y que llegó un momento en el que no tenía dinero “para comer” o para ir al médico.

Ante esto Jones dio su opinión y aseguró que desde un inicio fue sincera con Aragón, ya que ella no era responsable de sus gastos pero declaró que intentó ayudarla en diversas cosas y hasta con sus problemas emocionales.

Lupita Jones se mostró molesta por el problema de hace un año con Aragón (Foto: Instagram/@lupjones)

De hecho, hace dos semanas Lupita también fue cuestionada sobre el mismo tema y respondió: “En su momento fue incomodo pero me sirvió para aprender muchísimo y se vale poner un alto cuando dicen cosas que no son ciertas. El empoderamiento significa prepararte y yo sigo con mi vida”.

Por otro lado, le hicieron diferentes preguntas a Sofía Aragón sobre su compromiso, el cual decidió terminar. “Desde que tomé esa decisión me siento muy contenta y tranquila porque incluso mi salud mejoró”, contó la modelo.

Además dio a conocer que desde la fiesta que realizó por su “no boda” se sentía mal y ya tenía algunos síntomas pero hizo caso omiso, por ello reveló que no tenía que haber hecho la fiesta porque aunque se la pasó muy bien en compañía de sus amigos, su salud se vio afectada.

Es importante mencionar que Aragón fue hospitalizada el mes pasado a causa de una fuerte neumonía y la famosa explicó en sus redes sociales a sus seguidores que ignoró sus síntomas: “Hace unos días empecé con temperatura y malestar en la garganta. Después de dos pruebas COVID que salieron negativas me confié y seguí con mi vida normal”.

FOTO: Instagram/@sofaragon

