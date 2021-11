Sofía Aragón celebró el día de su “no boda”

Sofía Aragón le dio un nuevo sentido a la fecha en la que pudo haber llegado al altar (Foto: Instagram/@sofaragón

El pasado 13 de noviembre sería una fecha en la que Sofía Aragón llegaría al altar con Francisco Bernot pero decidió darle un nuevo sentido y celebró el día de su “no boda”.

A través de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías del festejo que organizó para celebrarse a sí misma: ‘’13 de noviembre fue el día de mi no boda, un día que había previsto sucediera de una manera muy distinta. Un día que había anhelado con todo el corazón y que tuvo un giro de 180 grados, mostrándome de nuevo que no hay nada que realmente tengamos bajo nuestro control”, escribió la conductora de Venga la Alegría edición fin de semana.

“Podemos planear y soñar mil cosas, pero al final la vida sola se encarga de tomar su curso. Al principio le tenía miedo al 13 y después terminé adorándolo. Una fecha que me demostró que no hay nada más importante y valioso que ser leal a ti mismo, pero sobre todo, me demostró que las personas adecuadas, las que pertenecen a tu vida siempre estarán cuando las necesitas y que ellas son en realidad las que le terminan dando sentido a todo”.

La conductora expresó que la fecha en la que hubiera sido su boda se convirtió en un buen día pese a las circunstancias (Foto: Instagram/@sofaragon)

Recordemos que hace aproximadamente tres meses dio a conocer que pospondría su boda con Francisco Bernot debido a que existían proyectos profesionales que se interponían en su vida personal pero más tarde anunció que todo se canceló porque habían terminado su relación y reveló que esta decisión le dolió, pues se dio cuenta que no fue el amor de la vida del empresario.

En aquel entonces Sofía reconoció que ella fue quien decidió romper el compromiso por diversas “alertas rojas” que vio por parte de su ex novio, aunque pensó que cambiaría confesó que nadie cambia y que se sentía muy enamorada pero tuvo que usar la cabeza y le parecía egoísta pedirle a Francisco que dejará de ser como era.

Sofía Aragón aseguró en dicha publicación que le cambió por completo la vida y que volvería a elegir su felicidad, su bienestar y su salud por encima de todo, por ello decidió hacer una “White party” para celebrar la gran iniciativa que tomó.

Sofía sorprendió a sus seguidores por realizar una "White Party"

“Somos nosotros quienes le damos significado a las fechas y no las fechas a nosotros. Y con eso a partir de ahora, para mi todos los 13 de noviembre serán el día en que recuerde que una mujer que se escucha, se respeta y se auto válida, es un ser invencible”, finalizó Aragón en las imágenes que compartió.

El post llegó a los 40,000 “me gusta” y se llenó de inmediato de diferentes comentarios y sus amigos se hicieron presentes para recordarle todo el cariño que le tienen, también para darle palabras de apoyo. Mientras que sus fans le escribieron: “Las mujeres no necesitamos un hombre para estar realizadas, solas podemos hacer mucho”, “Estás en un momento súper top, disfrútalo y no olvides que las cosas pasan por algo”, “Me encantó tu concepto, eres un ejemplo. Felicidades por las decisiones tomadas y las experiencias vividas que hoy nos acompañan”.

La ex reina de belleza aseguró que no publicó antes estas fotografías debido a que estuvo hospitalizada por una neumonía de la cual ya se encuentra recuperándose. Hace tres días subió a sus historias temporales: “Adiós hospital, tendremos Sofi para rato”, escribió junto a una imagen en la que se le puede ver como le retiran el suero que le habían puesto en la mano.

