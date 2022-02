Así evadió Jacky Bracamontes el tema de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Jacqueline Bracamontes confesó no estar arrepentida de lo que escribió en su libro y aseguró que se pusieron palabras en su boca que ella nunca dijo (Foto: Instagram/@gutierrezelizabeth_/@jackybrv)

Tras la polémica por los comentarios que lanzó Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, a Jacqueline Bracamontes, la presentadora respondió a las acusaciones y aseguró sentirse tranquila en medio de la controversia por su libro.

El pasado 3 de febrero, Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio acerca del romance que mantuvieron William Levy y Jacky Bracamontes mientras grababan la telenovela Sortilegio, es decir, cuando él ya estaba casado con la estadounidense y habían tenido a su primer hijo.

Gutiérrez arremetió contra Bracamontes y habló de estas declaraciones que hizo la mexicana en su libro como si hubiera dicho que “amarró” a su esposo para que no la dejara.

Es por ello que Jacqueline finalmente se defendió de los señalamientos de su colega. Durante un encuentro con la prensa en un evento celebrado en la Ciudad de México, este 24 de febrero la actriz aseguró que con su libro La pasarela de mi vida, publicado en 2017, no buscaba ofender a nadie y se rehúsa a hablar acerca de lo sucedido con William Levy.

La actriz fue señalada por la esposa de William Levy al asegurar que escribió que "amarró" al actor con un embarazo (Foto: AP/Marta Lavandier)

“Todo lo que dije está en el libro, y se los estoy aclarando para quien tenga duda, lo lea y recuerde lo que yo dije, porque luego ponen palabras en mi boca que yo no dije. Ahora, si hay alguien que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, y menos de una mamá”

Las declaraciones de Jacky surgen de que en su libro menciona que Levy, hace cerca de 13 años, le aseguró haberse separado de su esposa y comenzó a cortejarla cuando trabajaron juntos. Su fugaz romance terminó cuando el cubano le confesó que Elizabeth estaba esperando a su segundo hijo y era de él.

Por ello, Bracamontes describe su sufrimiento al saber que William le había dicho mentiras para estar con ella y no dejar a su esposa. No obstante, Gutiérrez aseguró en el podcast En defensa propia que ella no tenía la necesidad de “amarrar” a su marido, dando a entender que la mexicana eso había escrito sobre ella.

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”, arremetió Elizabeth.

Gutiérrez se mostró molesta por los comentarios que surgieron a partir del libro de Bracamontes y su romance con Levy (Foto: Instagram/@_elizabethgutierrez)

Por su parte, la protagonista de Sortilegio se dijo tranquila y feliz pese a los ataques, pues no se arrepiente de lo que escribió en su libro ya que son vivencias que la han hecho ser la mujer que es hoy.

“Estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy y todas las vivencias que me ha tocado vivir a través de mi vida me han hecho la mujer que soy hoy, así que no. (Soy) Una mamá feliz, orgullosa, con muchas metas, tanto laboral como personal. Y para mí, en este momento, lo más importante es el educar a mis niñas”, dijo la actriz.

Las reveladoras declaraciones que Jacqueline hizo en su libro retomaron fuerza a partir de que, a finales de enero, William Levy anunció a través de sus redes sociales que su separación de Elizabeth Gutiérrez, una decisión que habrían tomado juntos.

No obstante, a los pocos segundos, el protagonista de Cafe con aroma de mujer eliminó su publicación temporal y no ha vuelto a hablar al respecto. Fue hasta el pasado 9 de febrero que dijo no hablaría en entrevistas sobre su familia.

