William Levy reaccionó a los rumores sobre su supuesto romance con Alicia Sanz

Wlliam Levy negó mantener un romance con Alicia Sanz y pidió respeto para su familia (Fotos: EFE // IG@aliciasanz_)

William Levy rompió el silencio en medio de la controversia por su separación para aclarar cuál es su relación con Alicia Sanz, la actriz española con la que protagonizó En brazos de un asesino en 2019, pues según apuntaban los rumores, ella sería su nueva pareja.

Desde antes de que Levy anunciara en su cuenta de Instagram que él y su esposa, Elizabeth Gutiérrez, habían decidido divorciarse, publicación que a los pocos segundos eliminó, existía el rumor de que habría comenzado una relación con Alicia Sanz.

Sanz y el cubano se conocieron en 2018 para trabajar juntos en el film producido por William, En brazos de un asesino, pero no tendrían más que una buena relación como compañeros, pues el actor aseguró que sólo en una ocasión ha vuelto a ver a Alicia desde que terminaron de promocionar la cinta.

Según informó la reportera Tanya Charry de El gordo y la flaca, ella platicó con el protagonista de Café con aroma de mujer y él mandó un mensaje para aclarar la polémica. Asimismo, respondió directamente a la revista TV Notas, medio que difundió el rumor, pues dijo que no permitirá faltas de respeto hacia su familia.

La actriz española no ha dado declaración alguna respecto a su supuesto romance con el cubano (Foto: Instagram/@aliciasanz_)

“Esa chica no la veo desde que hicimos la película. La vi ahora en España para los Premios Latino, nada más, y yo no quiero que esta revista comience con faltas de respeto hacia mí y hacia mi familia”, habría dicho Levy tajante en una conversación por mensaje que mantuvo con Charry.

Y es que según publicó la revista TV Notas en agosto de 2021, el cubano habría comenzado una relación sentimental con Sanz e, inclusive, estaban planeando vivir juntos. No obstante, Elizabeth Gutiérrez le pidió al actor que continuaran viviendo bajo el mismo techo por el bien de sus hijos.

La revista difundió que la información habría sido brindada por un supuesto amigo muy cercano al modelo. Esta fuente también aseguró que esta vez no habría sido la primera ocasión en que el cubano habría buscado terminar su relación con Elizabeth.

Anteriormente, la pareja se habría enfrentado a tres traiciones de William con compañeras de trabajo, las cuales fueron perdonadas por la actriz estadounidense, motivo por el que seguían juntos.

Elizabeth Gutiérrez no ha hecho mención de la supuesta separación de su matrimonio (Foto: Instagram @_elizabethgutierrez)

Fue en enero de este 2022 cuando Levy publicó en sus historias de Instagram que él y Gutiérrez “hemos decidido poner fin a nuestra relación”. Borró el mensaje a los pocos segundos, pero dejó otro en el que escribió: “I’m ready for the new chapter in my life (Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida)”.

Después de este mensaje, trascendió un pequeño segmento del libro autobiográfico de Jacqueline Bracamontes donde hablaba de su relación con el cubano durante el rodaje de Sortilegio, en 2009.

Según escribió la actriz, mientras trabajaban juntos, William comenzó a cortejarla y ella lo frenó al saber que estaba casado y tenía un hijo. No obstante, él le aseguró que estaba separado de Elizabeth, así que su romance continuó.

Al poco tiempo Levy le dio la noticia a Bracamontes de que su esposa estaba embarazada de él, algo que a la mexicana le rompió el corazón, pues no sólo significaba que no podrían continuar su relación, sino que él le había mentido sobre su matrimonio.

Jacky Bracamontes no ha dado una respuesta acerca de lo que dijo Elizabeth sobre ella (Foto: Instagram/@jackybrv)

Elizabeth respondió a Jacky el pasado 4 de enero a través del podcast En defensa propia, la culpo de hacer ver como si ella hubiera buscado “amarrar” a su esposo con su segundo embarazo.

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”, dijo contundente la actriz.

