Mundial de fútbol incidió la agresividad en redes en la segunda vuelta presidencial 2026: “Volvimos a empezar a sentirnos colombianos todos”, directora de la MOE

La MOE recibió alertas sobre afectaciones al voto libre, incluyendo posibles dinámicas de compra de votos y coacción desde instituciones públicas o privadas - crédito Colprensa y Visuales IA

La jornada electoral de la segunda vueltra presidencial en Colombia transcurre bajo un clima inusual de calma y una participación ciudadana influida por un acontecimiento inesperado: el Mundial de fútbol, según la Misión de Observación Electoral (MOE).

Alejandra Barrios, directora de la MOE, destacó que la apertura de los comicios fue ordenada y sin incidentes graves durante el domingo 21 de junio. “La jornada electoral empezó de manera muy tranquila… no tuvimos ningún evento de algún tipo de magnitud que pudiera afectar siquiera la posibilidad de realizar elecciones en algún municipio del país”, aseguró en Blu Radio.

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En el balance inicial, Barrios destacó el papel del despliegue de observadores: “2.600 observadores están distribuidos a nivel nacional en 386 municipios”, explicó, haciendo hincapié en la presencia de la misión incluso en más de 200 municipios considerados de riesgo electoral.

La MOE reconoció que la coincidencia con el Mundial ha tenido un impacto perceptible, aunque no decisivo, en la cantidad de votantes. Barrios fue clara: “No es un tema menor… pero no es una afectación que pueda señalar una disminución muy fuerte de la participación”.

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El Mundial de fútbol modificó la conversación pública sobre las elecciones en Colombia, según explicó Alejandra Barrios - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Durante la conversación, la directora recordó el contexto previo a la segunda vuelta presidencial, marcado por una alta agresividad en redes sociales. “La Misión de Observación Electoral manifestó todo el tiempo que el mayor riesgo que teníamos eran los niveles tan impresionantes de agresividad que había en las redes sociales”, relató Barrios, señalando que la situación cambió de forma notoria con el inicio del Mundial.

El desarrollo de la Copa del Mundo habría contribuido a distender el ambiente digital. “Empezó el mundial. Usted no se imagina el cambio en la conversación. Creo que volvimos a empezar a sentirnos colombianos todos… y eso que estábamos viendo tan horrible antes, obviamente queda esa conversación también en las redes, pero disminuyó de manera muy, muy fuerte”, relató la funcionaria.

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En términos concretos, la MOE estima que alrededor de 50.000 ciudadanos podrían estar fuera del país por motivos relacionados con el torneo deportivo. Pese a esa cifra, la organización considera que la incidencia sobre el total de participación no es determinante.

Barrios también abordó la aparición de los llamados “testigos digitales”, una figura promovida por el presidente Gustavo Petro. Según aclaró, no se trata de una novedad en el proceso electoral. “Todas las campañas políticas… hacen uso de empresas especializadas que tienen sus propios testigos digitales electorales”, precisó, recordando que la información oficial solo puede provenir de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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La MOE estima que unas 50.000 personas están fuera de Colombia por el Mundial, aunque sin prever una baja fuerte en la participación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los retos de seguridad, la directora de la MOE informó que existen cerca de 350 puntos bajo observación por posibles riesgos de constreñimiento electoral, principalmente en zonas rurales. Estos puntos están siendo monitoreados por las autoridades para prevenir incidentes que puedan afectar el desarrollo de las votaciones.

Hostigamiento en redes

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que la conversación digital en torno a la segunda vuelta presidencial ya muestra un clima de alta hostilidad y preocupación por el desarrollo de la jornada del domingo 21 de junio.

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El primer informe de la organización, presentado a las 10:00 a. m., ofrece un panorama inquietante sobre el ambiente en las redes sociales y la integridad del proceso.

Entre las 6:00 y las 9:30 a. m., la herramienta eMonitor+ identificó 2.299 publicaciones en X y Facebook con potencial para ser calificadas como comunicación tóxica, discursos de odio o violencia de género. Tras un análisis manual, la MOE concluyó que los ataques han evolucionado de simples insultos personales a expresiones que, en casos extremos, llaman a la “aniquilación física y simbólica del adversario”.

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Alto nivel de agresividad en la conversación digital durante los comicios, según la MeOE - crédito @moecolombia/X

La organización también alertó sobre la persistencia de publicaciones con contenido ofensivo vinculado a la pertenencia étnico racial y el género de los usuarios, lo que incrementa el clima de polarización.

Además, el reporte señala que las narrativas sobre fraude siguen activas, empleándose como herramienta de criminalización política entre las campañas, mientras persisten dudas acerca de la seguridad del software encargado del escrutinio de votos.

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