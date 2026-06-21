Colombia

Mundial de fútbol incidió la agresividad en redes en la segunda vuelta presidencial 2026: “Volvimos a empezar a sentirnos colombianos todos”, directora de la MOE

Alejandra Barrios afirmó que el torneo internacional modificó la conversación pública tras la primera vuelta de las Elecciones 2026 y bajó los ataques en plataformas digitales

Guardar
Google icon
La MOE recibió alertas sobre afectaciones al voto libre, incluyendo posibles dinámicas de compra de votos y coacción desde instituciones públicas o privadas - crédito Colprensa y Visuales IA
La MOE recibió alertas sobre afectaciones al voto libre, incluyendo posibles dinámicas de compra de votos y coacción desde instituciones públicas o privadas - crédito Colprensa y Visuales IA

La jornada electoral de la segunda vueltra presidencial en Colombia transcurre bajo un clima inusual de calma y una participación ciudadana influida por un acontecimiento inesperado: el Mundial de fútbol, según la Misión de Observación Electoral (MOE).

Alejandra Barrios, directora de la MOE, destacó que la apertura de los comicios fue ordenada y sin incidentes graves durante el domingo 21 de junio. “La jornada electoral empezó de manera muy tranquila… no tuvimos ningún evento de algún tipo de magnitud que pudiera afectar siquiera la posibilidad de realizar elecciones en algún municipio del país”, aseguró en Blu Radio.

PUBLICIDAD

En el balance inicial, Barrios destacó el papel del despliegue de observadores: “2.600 observadores están distribuidos a nivel nacional en 386 municipios”, explicó, haciendo hincapié en la presencia de la misión incluso en más de 200 municipios considerados de riesgo electoral.

La MOE reconoció que la coincidencia con el Mundial ha tenido un impacto perceptible, aunque no decisivo, en la cantidad de votantes. Barrios fue clara: “No es un tema menor… pero no es una afectación que pueda señalar una disminución muy fuerte de la participación”.

PUBLICIDAD

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia ubican como ganador al candidato Abelardo de la Espriella en la primera vuelta (31 de mayo) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
El Mundial de fútbol modificó la conversación pública sobre las elecciones en Colombia, según explicó Alejandra Barrios - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Durante la conversación, la directora recordó el contexto previo a la segunda vuelta presidencial, marcado por una alta agresividad en redes sociales. “La Misión de Observación Electoral manifestó todo el tiempo que el mayor riesgo que teníamos eran los niveles tan impresionantes de agresividad que había en las redes sociales”, relató Barrios, señalando que la situación cambió de forma notoria con el inicio del Mundial.

El desarrollo de la Copa del Mundo habría contribuido a distender el ambiente digital. “Empezó el mundial. Usted no se imagina el cambio en la conversación. Creo que volvimos a empezar a sentirnos colombianos todos… y eso que estábamos viendo tan horrible antes, obviamente queda esa conversación también en las redes, pero disminuyó de manera muy, muy fuerte”, relató la funcionaria.

En términos concretos, la MOE estima que alrededor de 50.000 ciudadanos podrían estar fuera del país por motivos relacionados con el torneo deportivo. Pese a esa cifra, la organización considera que la incidencia sobre el total de participación no es determinante.

Barrios también abordó la aparición de los llamados “testigos digitales”, una figura promovida por el presidente Gustavo Petro. Según aclaró, no se trata de una novedad en el proceso electoral. “Todas las campañas políticas… hacen uso de empresas especializadas que tienen sus propios testigos digitales electorales”, precisó, recordando que la información oficial solo puede provenir de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, sonríe con chaleco gris. De fondo, una persona vota en una urna transparente y la bandera de Colombia.
La MOE estima que unas 50.000 personas están fuera de Colombia por el Mundial, aunque sin prever una baja fuerte en la participación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los retos de seguridad, la directora de la MOE informó que existen cerca de 350 puntos bajo observación por posibles riesgos de constreñimiento electoral, principalmente en zonas rurales. Estos puntos están siendo monitoreados por las autoridades para prevenir incidentes que puedan afectar el desarrollo de las votaciones.

Hostigamiento en redes

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que la conversación digital en torno a la segunda vuelta presidencial ya muestra un clima de alta hostilidad y preocupación por el desarrollo de la jornada del domingo 21 de junio.

El primer informe de la organización, presentado a las 10:00 a. m., ofrece un panorama inquietante sobre el ambiente en las redes sociales y la integridad del proceso.

Entre las 6:00 y las 9:30 a. m., la herramienta eMonitor+ identificó 2.299 publicaciones en X y Facebook con potencial para ser calificadas como comunicación tóxica, discursos de odio o violencia de género. Tras un análisis manual, la MOE concluyó que los ataques han evolucionado de simples insultos personales a expresiones que, en casos extremos, llaman a la “aniquilación física y simbólica del adversario”.

Alto nivel de agresividad en la conversación digital durante los comicios, según la MeOE - crédito @moecolombia/X
Alto nivel de agresividad en la conversación digital durante los comicios, según la MeOE - crédito @moecolombia/X

La organización también alertó sobre la persistencia de publicaciones con contenido ofensivo vinculado a la pertenencia étnico racial y el género de los usuarios, lo que incrementa el clima de polarización.

Además, el reporte señala que las narrativas sobre fraude siguen activas, empleándose como herramienta de criminalización política entre las campañas, mientras persisten dudas acerca de la seguridad del software encargado del escrutinio de votos.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Segunda vuelta presidencial ColombiaDirectora MOEIncidencia Mundia de fútbolColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Las hijas del presidente Gustavo Petro aprovecharon sus redes sociales para subir un video en plena jornada de elecciones en el que reiteraron su apoyo a uno de los aspirantes

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: se registra una alta afluencia de votantes en Corferias

Más de seis millones de personas pueden votar hoy en la capital en 1.083 puestos habilitados en toda la ciudad. La ley seca comenzó a la medianoche del sábado y durará hasta el lunes al mediodía

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: se registra una alta afluencia de votantes en Corferias

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: Aida Quilcué, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo ejercieron su derecho al voto

Alrededor de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente del país en una jornada que enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: Aida Quilcué, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo ejercieron su derecho al voto

Armando Benedetti alertó sobre tarjetones marcados en 14 departamentos y pidió garantizar la voluntad popular

El ministro del Interior pidió máxima atención a las autoridades para garantizar la veracidad del sufragio, tras recibir reportes de papeletas con marcas irregulares

Armando Benedetti alertó sobre tarjetones marcados en 14 departamentos y pidió garantizar la voluntad popular

Gustavo Bolívar desmintió marchas convocadas por el Pacto Histórico después de conocerse los resultados de la segunda vuelta: “Fake news”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social comunicó que durante los días previos a la segunda vuelta presidencial se difundió información falsa y señaló a la campaña de oposición

Gustavo Bolívar desmintió marchas convocadas por el Pacto Histórico después de conocerse los resultados de la segunda vuelta: “Fake news”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes