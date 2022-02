Elizabeth Gutiérrez respondió tajante a Jacky Bracamontes sobre “retener” a William Levy con su embarazo

Elizabeth respondió a las declaraciones que Jacqueline Bracamontes hizo en su libro sobre ella y William Levy (Fotos: Instagram)

Tras, supuestamente, haber anunciando su separación, Elizabeth Gutiérrez y William Levy siguen estando en el ojo del huracán, pues la actriz decidió responder a las acusaciones que Jacqueline Bracamontes hizo en su libro biográfico acerca de la relación con el cubano.

En redes sociales, internautas retomaron las declaraciones que Jacky Bracamontes hizo en su libro autobiográfico, pues ahí destapó que habría mantenido un romance con William Levy hace más de 10 años, cuando él ya estaba casado con Elizabeth y que la actriz se habría embarazado con la intención de mantener al protagonista de telenovelas con ella.

Esta información resurgió debido a que el actor publicó en su cuenta de Instagram que él y su esposa habían decidido terminar con su matrimonio, pero a los pocos segundos eliminó su historia temporal.

En una plática con Érika de la Vega para el podcast En defensa propia, Gutiérrez se defendió y desmintió las acusaciones que Bracamontes hizo en su contra.

William Levy habría anunciado el divorcio de Elizabeth, pero borró su publicación a los pocos segundos (Foto: Instagram @_elizabethgutierrez)

“Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”

Y es que en su libro La pasarela de mi vida, publicado en 2017, Jacqueline reveló que mantuvo una relación sentimental con Levy durante las grabaciones de Sortilegio. Ella habría aceptado este romance porque el actor le habría dicho que estaba separado de su esposa, aunque no divorciado.

Al poco tiempo, William le confesó a Jacky que su esposa estaba embarazada de él, no sólo rompiéndole el corazón, sino confirmando que el matrimonio con Elizabeth seguía en pie.

Elizabeth confesó que los comentarios que hizo su colega le parecieron desatinados, principalmente por venir de una mujer hacia otra. Además, la habría hecho ver como si ella necesitó de tener un segundo hijo con su esposo para “amarrarlo”.

Gutiérrez dijo sentirse desconcertada por los comentarios de Bracamontes (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”, dijo contundente la actriz.

Asimismo, comentó que antes de que supiera de estas declaraciones de Bracamontes, ella era su seguidora y la admiraba por su trabajo. Lamentablemente, le habría tocado enfrentarla de forma personal al asegurar que se habría embarazado con la intención de no separarse de Levy.

“Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”, dijo.

Jacky, hasta el momento, no ha hecho declaración alguna acerca de la polémica (Foto: Instagram/@jackybrv)

La actriz también aseguró que Jacqueline no habría comprendido el daño que le estaba haciendo a su familia al intentar iniciar una relación con William cuando sabía que él ya estaba casado, porque la mexicana no tenía entonces a su esposo y sus cinco hijas.

“Creo que cuando tú tienes familia, te das cuenta del valor de una familia y en ese momento ella no tenía familia. Imagino que, si alguien se porta de la manera en que ella se portó con mi pareja, a su pareja actual no creo que le gustaría (...) Siento que cuando uno tiene familia sabe valorar”, sentenció Gutiérrez.

