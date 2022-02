Las primeras fotos de Fernando Colunga en su regreso a la televisión

Fernando Colunga había estado apartado del trabajo televisivo (Foto: Cuartoscuro/Sara Ortíz)

Fernando Colunga es un actor quien estuvo retirado de las producciones de televisión durante casi siete años, su último trabajo en una telenovela había sido Pasión y Poder (2015); hace unos meses anunció que participaría en Historia de un clan, tras el inicio del rodaje, las fotografías de su regreso comenzaron a difundirse hace unos días.

La producción de Telemundo será una adaptación de la serie argentina que lleva el mismo nombre; en su momento, Colunga se dijo sumamente emocionado por volver a las pantallas con Historia de un clan, pues está agradecido con la productora por “dejarlo seguir soñando”.

“El día y la noche… así podría definir esta nueva aventura. Espero que el público pueda disfrutar esta serie tanto como lo estamos haciendo todo el equipo detrás de este proyecto”, explicó el actor de 55 años en enero de este año.

Fernando Colunga y Manuel Masalva (Foto: Instagram/@manuelmasalva)

Las imágenes de Colunga fueron compartidas por el actor argentino Manuel Masalva, uno de sus colegas en el reparto, quien publicó las fotografías en su cuenta de Instagram oficial, dejando en claro que existe un ambiente de camaradería en el rodaje de Historia de un clan.

“Pues trabajando andamos y con éste líder, ¡Construyendo una familia y una historia increíble! Puro agradecimiento para semejante trabajo de todxs los que están detrás día a día . . .Gracias Fernando por tremendo viaje y el gran aprendizaje de profesionalidad y generosidad, eres Único y Poderoso compañero!! ¡Te queremos!” escribió Manuel Masalva en su pie de foto.

La mini serie Historia de un clan estará protagonizada por actores internacionales como Lisa Owen, Manuel Masalva, Alejandro de Hoyos, Samantha Siqueiros, Roberta Damián, Antonio de la Vega, Rafael Ferro, Delfina Chaves, Celina Font y Luis Machin.

Historia de un clan marcará el regreso de Fernando Colunga a la televisión (Foto: Instagram/@manuelmasalva)

La trama de Historia de un clan está inspirada en hechos reales, pues cuenta la historia de los Greco, una familia que, bajo la apariencia de ser muy tradicional, esconde un clan delictivo. En la serie, Aquiles Greco - a quien Fernando Colunga da vida- es un “hombre disciplinado y autoritario, un oficial retirado que hará lo que sea necesario para mantener el estatus de su familia”.

Otras obras por las que Fernando Colunga es reconocido son las telenovelas Soy tu dueña, La Usurpadora, Mañana es para siempre, Porque el amor manda, Pasión y poder, Nunca te olvidar.

En 2021 algunas versiones aseguraban que Malverde: el santo patrón sería la serie que marcaría el regreso de Colunga, sin embargo, la producción de Telemundo fue protagonizada por Pedro Fernández.

Pedro Fernández protagonizó Malverde: el santo patrón (Foto: Televisa)

Tiempo después de que se había confirmado su aparente participación, se dio a conocer que el actor salió del proyecto y no se dieron más explicaciones sobre su decisión. En conversación con Maxine Woodside, la conductora Yolanda Andrade reveló que Colunga no pudo realizar su papel porque el Santo “no lo quiso”.

“Te lo voy a contar a ti, Maxine, porque eres la reina de la radio. Cuando estaba pasando todo lo de Colunga, yo estaba comiendo con Mónica Noguera y Jorge Campos y entonces les dije: ‘Sabes que, él no va a ser’. Y se empezarona reí, ‘No, es que no va a ser porque él (Malverde) no quiere (les dije)”, narró al aire en el espacio de Radio Fórmula.

A pesar de ello, la repentina salida de Fernando Colunga en febrero de de 2021 causó una polémica en Telemundo, pues en su momento ni el actor ni la producción de la serie explicaron el porqué de esta decisión.

