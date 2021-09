Alejandro Nones con Infobae México: cómo fue grabar “Malverde: el santo patrón” con Pedro Fernández

El actor venezolano Alejandro Nones posa durante una entrevista con la agencia EFE en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

Alejandro Nones se ha caracterizado en los últimos tiempos por interpretar papeles con un carácter fuerte, pero será con Malverde: el santo patrón, y el personaje de Nazario, donde se deje ver en un papel de época que seguro lo alejará del recuerdo que tienes de él en Quién mató a Sara.

La serie de Telemundo iniciará transmisiones el próximo 28 de septiembre y será protagonizada por Pedro Fernández, quien entró al quite luego de que Fernando Colunga decidiera no participar en el esperado proyecto.

Esta situación no afectó al rodaje, según Nones: “Eso definitivamente hizo que se pausaran las cosas o el ritmo de arranque fue diferente. Pero, también, así es esta profesión. Todos lo entendimos, todos lo asumimos. También es algo que quedó en un segundo plano y el trabajo que hacen mis compañeros es fabuloso. Es parte del complemento para que todo hagamos un gran trabajo también”, confesó para Infobae México.

Esto le permitió conocer más al intérprete de Amarte a la antigua o Me encantas, al que definió como un ”productor”. “Yo no conocía a Pedro: y, hoy en día, puedo decirte que me llevo un gran amigo para la vida, que siempre va a estar. Gran profesional, gran ser humano, íntegro, familiar”, dijo; mientras que de la hija de Angélica Rivera sostuvo: “La conozco de toda la vida, porque su padre es como un mentor para mí, es un productor con el que trabajé muchas veces, al que le debo muchas cosas de la vida, una aliada más, con mucho amor, en general, describir gente nueva, muy talentosa”, mencionó.

(Foto: alenones / Instagram)

A pesar de esta ausencia, Alejandro Nones no notó grandes cambios dentro de la producción en la que también participa Caro Miranda o Sofía Castro, pero sí muchos detalles de la producción de época.

“Es una súper mega producción, donde todos los elementos están súper bien trabajados. Súper meticuloso: unos vestuarios increíbles. Nunca había hecho algo así. Creo que es la puesta más importante de Telemundo en los últimos años. Nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Se pudo en estos momentos y me hacía romántico, interesante, muy positivo en que no fuera un proyecto más. Todo se dio y aquí estamos”, señaló.

Su personaje será totalmente diferente a lo que haya hecho antes, ya que está lleno de bondad, nobleza, cosas positivas; Es entrañable, único, un dador de amor, de energía positiva, fiel, principios. ideales bastante sólidos, es más cercano a su energía y que conectan Nazario y al mismo actor.

Las grabaciones fueron realizadas en plena pandemia, pero para Alejandro Nones no cambiaron mucho, ya que se siguieron todas las medidas sanitarias.

(Foto: alenones / Instagram)

Las confesiones de pandemia

“Yo creo que la enseñanza que me deja la pandemia, más que una enseñanza es rectificar que los momentos simples son los más importantes. Damos por entendido que la familia, los amigos están ahí, porque siempre están, pero creo que los momentos más bonitos y entrañables son esos. Cuando se vive con esas personas que uno ama. Hay que generar más momentos así. De repente uno se olvida de generar esos momentos: de ir a la playa, de ir a casa, comidas, cocinar. Esos momentos con la gente que uno ama. Generarlos más”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO:

Revelaron el primer avance de la serie “Malverde: El Santo Patrón”