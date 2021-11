Yolanda Andrade reveló la razón por la que Fernando Colunga dejó “Malverde”: “El santo no lo quiso”

Fotos: Archivo

La conductora de televisión, Yolanda Andrade, quien ha ocasionado polémica en distintas ocasiones por su devoción a Malverde, el llamado “Santo de los narcos”, aseguró que el actor Fernando Colunga, quien en un inicio iba a interpretar a Jesús Malverde en la ficción de Telemundo, no pudo realizar su papel porque el Santo “no lo quiso”.

Durante una entrevista con Maxine Woodside, la conductora narró que hace unos meses, cuando el escándalo estalló en la producción a raíz de la renuncia de la serie por razones desconocidas, ella tuvo la revelación de que el propio Malverde estaba en desacuerdo con que Colunga lo interpretara.

“Te lo voy a contar a ti, Maxine, porque eres la reina de la radio. Cuando estaba pasando todo lo de Colunga, yo estaba comiendo con Mónica Noguera y Jorge Campos y entonces les dije: ‘Sabes que, él no va a ser’. Y se empezarona reí, ‘No, es que no va a ser porque él (Malverde) no quiere (les dije)”, narró al aire en el espacio de Radio Fórmula.

Posteriormente, la actriz aseguró que ella mantiene una “amistad” con el santo e incluso aseguró que ella es su representante en la Ciudad de México e invitó a los radioescuchas a ponerlo a prueba, como ella ha hecho en distintas ocasiones. Además, contó que, a diferencia de Colunga, Pedro Fernández sí es buena opción para interpretar a Malverde.

Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco

Según contó, el mismo Fernández acudió a alguna capilla del también llamado “El bandido generoso” para pedir permiso y poder interpretar el papel en la ficción. Aunque no especifió a cuál de las capillas que se han levantado al “Santo” asistió.

Hay que recordar que la poémica en la serie comenzó cuando la televisora Telemundo anunció la repentina salida de Fernando Colunga en febrero de este año, producción que habría significado el regreso del galán de las telenovelas a la televisión. Al momento, ni el actor ni la producción de la serie explicaron el porqué de esta decisión.

Colunga incluso grabó spots promocionales y alcanzó a filmar ciertas escenas, sin embargo, sorprendió al público que repentinamente se dio a conocer que el histrión “se bajaba del barco” para continuar a la espera de otro proyecto en la televisora.

Esto abrió paso a una serie de especulaciones, desde el presunto miedo a contraer COVID-19 que tendría el actor, hasta supuestas amenazas por parte del crimen organizado. Posteriormente, el actor Pedro Fernández entró en su lugar. Al momento de anunciar que tomaba el lugar de Colunga, escribió en su cuenta de Instagram un mensaje para los devotos al Santo.

Pedro Fernández protagoniza la primera serie de época de Telemundo Foto: Televisa

“Gracias Culiacán. Gracias a toda la gente hermosa de Sinaloa. Gracias Jesús Malverde”, escribió al pie del video el actor que ha participado en melodramas como Hasta que el dinero nos separe.

Sin embargo, esta no fue la única controversia que atravesó la producción de la serie. También renunció la actriz Ariadne Díaz, quien en su momento aseguró que su renuncia era consecuencia directa de la salida de Colunga.

Además, en la producción se vivieron varios problemas como un brote de COVID-19 que afectó a varios elementos del elenco y hasta un accidente en el foro de grabaciones, cuando la actriz Isabella Catillo cayó de un caballo y fue hospitalizada.

Finalmente, el día de hoy, la serie se estrenará en México a través del canal Unicable a las 20:35 horas.

SEGUIR LEYENDO: