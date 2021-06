Soy tu dueña: el incidente que vivieron Lucero y Fernando Colunga

Fernando Colunga y Lucero protagonizaron la telenovela en 2010 (Foto: Televisa / Las Estrellas)

Soy tu dueña fue una telenovela producida por Televisa que se transmitió de abril a noviembre de 2010, este melodrama de Nicandro Díaz estuvo protagonizado por Lucero, quien dio vida a Valentina Villalba Rangel ‘La Dueña’ y Fernando Colunga, quién interpretó a José Miguel Montesinos.

Otros talentos del elenco fueron Sergio Goyri, Gabriela Spanic, David Zepeda, Jacqueline Andere, Eduardo Capetillo, Marisol del Olmo así como Julio Alemán, Ana Martín, Eric del Castillo y Silvia Pinal.

A través del episodio de su podcast titulado ¡Caray! Esto NO estaba planeado en Soy tu Dueña, Lucero compartió que durante el rodaje de esta telenovela sufrió junto a Fernando Colunga un inesperado percance con fuego en una escena que tuvo lugar en Nopala, Hidalgo.

La cantante y actriz explicó que la producción montó una feria de pueblo para rodar una secuencia en la que su personaje junto con el de Fernando Colunga se iban con José Miguel Montesinos (Eduardo Capetillo) y Gabriela Islas (Marisol del Olmo).

Lucero protagonizó a La Dueña en 2010, es una mujer a quien su pareja deja plantada en el altar (Foto: captura de pantalla)

Compartió para sus fans que entre la utilería había un castillo de fuegos artificiales que se encienden con pirotecnia, Lucero afirmó que para dicha escena hubo muchos ensayos pues había papeles representados por no-actores a quienes tenían que darles más instrucciones.

“Se montó todo con los extras, ensayamos mucho la escena, porque cuando se incendiara el castillo ya no se iba a poder repetir, tenía que ser en una sola toma. Todo se iba a ver hermoso y ya cuando viene la toma, encienden la pirotecnia, se quema el castillo, empiezan los fuegos artificiales en el cielo y nosotros diciendo nuestros diálogos”, mencionó la ex integrante de Chiquilladas.

Lucero describió Nopala como un sitio donde hay mucho viento, por lo que fue este elemento natural el que desató el terror. Mientras los actores seguían en su trabajo, los pedazos de plástico del castillo comenzaron a volar hacia ellos ante una racha de ventisca.

Lucero compartió que el incidente con fuego ocurrió en Nopala, en el estado de Hidalgo (IG: soytuduena_oficial)

La cantante describió de esta manera el momento del incidente:

“No contábamos con que empezó a soplar mucho el viento y todos los pedacitos de plástico del castillo con el que está formada esta figura que se enciende con pirotecnia comenzaron a volar hacia nosotros y empezaron a caernos pedazos de estos plásticos encendidos”

Ella continuó su anécdota explicando que Fernando Colunga tomó la iniciativa de huir del lugar a pesar de que la escena todavía no llegaba a su fin, esta incidente en Soy tu Dueña también lo platicó en su canal de YouTube.

“Todavía no terminábamos la escena, los diálogos, pero no pudimos continuar, nos agarramos y Fernando y yo dijimos ‘corramos’. Claro, con la disyuntiva de que la escena no se había terminado, pero también a los demás actores y extras la ropa se les estaba quemando.”, mencionó.

La cantante explicó que fue un incidente sin culpables y que no sufrió heridas de gravedad (Foto: Instagram /@luceromexico)

Afortunadamente la temperatura de los fragmentos de plástico no fue suficiente para provocarles heridas de importancia médica, así que según Lucero, bastó con que el elenco se alejara de esa área.

“No es un tema de gravedad, pero sí estaba medio peligrosón. Nos escapamos hacia los camerinos, todos empezaron a correr y alejarse lo más posible del castillo, estaba complicado. No fue un error de nadie, simplemente pasó y no estaba en manos de nadie solucionarlo”, explicó en el podcast y en su sección de YouTube titulada Mucho Que Contar.

La intérprete de No me hablen de él finalizó su anécdota explicando que la consecuencia de este accidente para ella sólo fue una ampolla en la espalda mientras que Colunga sufrió una quemadura en la cabeza. Reconoció que se trató de un incidente sin culpables pues “fue una gran producción, un impecable staff y son cosas que pueden suceder en cualquier grabación”.

