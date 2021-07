Este fue el reclamo que José Eduardo Derbez hizo a su padrino, Fernando Colunga

Fernando Colunga es su padrino de primera comunión (Fotos: Instagram @faranduladeecuador / @jose_eduardo92)

En la emisión del programa Hoy de este 16 de julio se mostró una entrevista a José Eduardo Derbez, en el clip el actor aprovechó para evidenciar que su padrino no tiene una relación muy cercana con él.

Al principio de la conversación José Eduardo compartió que no es un dato muy conocido el que sea ahijado de Fernando Colunga: “Pocas personas saben que es mi padrino. (mi mamá y él) se hicieron muy amigos en una novela, en Abrázame muy fuerte”, dijo para Hoy, matutino de Televisa.

La telenovela Abrázame muy fuerte se transmitió en El canal de las estrellas entre el año 2000 y el 2001, cuando José Eduardo tendría unos 8 años. El melodrama de televisa estuvo protagonizado por Fernando Colunga, Araceli Arámbula y Victoria Ruffo.

Fernando Colunga no es muy cercano con su ahijado (Foto: captura de lasestrellas.tv/espectaculos)

Pese a que en la cultura mexicana la figura de un padrino es similar a la de un guía o un acompañante adicional a la familia nuclear, el presentador de Miembros al aire realizó un fuerte reproche a Colunga por no ser lo suficientemente cercano:

“Pues mira, de padrino tengo mucho que reclamarle, nunca me pela, nunca me manda mensaje, nunca nada. Hablamos muy poco cuando nos encontramos de vez en cuando, pero él sabe que lo adoro y que lo quiero”, comentó en el programa sobre el actor quien lo llevó a realizar su primera comunión.

En la conversación también habló sobre lo mucho que disfrutó realizar la serie De viaje con los Derbez, la segunda temporada de esta producción se estrenó en mayo de este año en la plataforma Amazon Prime Video. En esta ocasión viajaron a los Parques Nacionales de los Estados Unidos, pero en la primer entrega visitaron Marruecos.

José Eduardo explicó que la serie de su padre lo acercó con su familia (Foto: Instagram / @deviajeconlosderbez)

José Eduardo Derbez dijo que para él esos dos viajes le habían representado una manera de acercarse a su familia, cuando fue cuestionado sobre si deseaba que sus padres se reconciliaran, admitió no encontrarle ningún sentido al reestablecer el vínculo entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, explicó que su matrimonió ocurrió hace más de 25 años y las cosas estaban bien así.

Por otra parte, durante la entrevista retomó el tema de los rumores sobre la definición de su preferencia sexual, admitió que si él fuera bisexual u homosexual, lo diría, pero que ese no es el caso.

“El rollo de mi sexualidad y mis preferencias, siempre se metieron con el rollo de que si yo era gay o bisexual, de que si no había salido del closet cuando yo soy tan neta, que lo he dicho siempre, si fuera gay lo diría, si fuera bisexual lo diría, pero no, soy heterosexual 100 por ciento”, mencionó el actor.

Esta pareja se conoció gracias a las redes sociales (Foto: Instagram/@paodalay_2203)

José Eduardo Derbez ha destacado en redes sociales por sostener una relación sentimental con la modelo Paola Dalay. De manera súbita, los famosos, que mantuvieron oculto su romance por meses, iniciaron una cadena de sendos mensajes en la que corresponden afectos y en esta ocasión ocurrió algo inusual, pues todo subió de tono.

En su publicación más reciente de Instagram, el también hijo de Victoria Ruffo reveló que tan enamorado está de su actual pareja. “El amor no se busca, el amor se encuentra. Y yo te encontré a ti”, describe en su post más reciente que al tiempo tiene la reacción de más de 238 mil personas.

Por otra parte ya ha dado detalles de su romance con la modelo. En una entrevista reciente expresó que es un romance que camina bien por el momento, a diferencia de su antiguo noviazgo.

“Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír”, dijo a Eden Dorantes.

