Koko Stambuk negó acusaciones por su ruptura con Maite Perroni

Koko Stambuk reveló su verdad tras la polémica con Maite Perroni (Fotos: Ask/@kokostambuk // IG@maiteperroni)

Tras haber terminado su compromiso con Maite Perroni y estar ligado al escándalo por la supuesta infidelidad de Andrés Tovar a Claudia Martín, Koko Stambuk lanzó un contundente mensaje a su exnovia, así como a las personas que lo señalaron por presuntamente haber cooperado a que el rumor de los hoy exesposos se difundiera.

Koko Stambuk y Maite Perroni sostuvieron una relación de siete años que llegó al compromiso. Sin embargo, el romance llegó a su fin en mayo 2021 y la actriz lo dio a conocer días después. Poco después, en junio, la ex RBD fue acusada en la revista TV Notas por supuestamente haber arruinado el matrimonio conformado por el productor Andrés Tovar y Claudia Martín al ser la tercera en discordia.

El abogado de Perroni, Guillermo Pous, aseguró que Stambuk y Claudia eran los principales sospechosos de haber filtrado este rumor a la revista, por lo que iniciarían una demanda a una den su contra por dañar la imagen de su cliente.

Con esta historia temporal fue que Stambuk arremetió contra su exnovia (Foto: captura de pantalla/Instagram @kokostambuk)

Después de meses de no hablar sobre esta polémica, el chileno compartió un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram, donde arremetió contra una de sus ex novias, y aunque no mencionó nombres, dejó en claro de quien se trata, pues mencionó que esta persona lo acusó de haber comenzado un rumor sobre su ella, esto porque odiaba que a él le gustara la moda y porque pensó que es homosexual.

“Tuve una novia que odiaba que me gustara la moda. Una vez su mamá contrató un detective para ver si yo era gay. Y ella lo creyó. Después trató de demandarme porque una reviste de chismes le dijo a su abogado que yo había inventado algo de ella”

El cantante agregó tres razones por las que él no habría inventado el rumor sobre su exnovia, defendió sus gustos y argumentó que su antigua pareja es de un tipo de personas que no tienen personalidad, por lo que incentivó a sus seguidores a luchar en contra de ellos.

Stambuk había preferido mantenerse alejado de esta polémica con su Maite por varios meses (Foto: Instagram/@kokorronioficial)

“1. Sí! Amo la moda. Me encanta. So what? (¿Y qué?); 2. No soy gay y si lo fuera lo diría sin problema. Amo a mis amigos gays y el que sean gay o no da exactamente lo mismo. No es un tema nunca; 3. Yo jamás enviaría un comentario a una revista de esas tóxicas por varios motivos. Pero el principal es porque siempre me ha chupado un reverendo huev* todo”, se lee en su publicación en instastories.

No es la primera vez que Koko habla sobre la polémica, pues en julio de 2021 dio unas cortas declaraciones para las cámaras de Despierta América y envió un mensaje a Maite. El productor le pidió que no prestara atención a lo dicho por la revista y que estuviera tranquila, pue sabían que se trataba de mentiras.

Perroni no ha vuelto a hablar de la supuesta demanda que comenzarían en contra de Claudia Martin y de su exnovio debido a los publicado por TV Notas, así como tampoco su representante legal.

Cuando la ex RBD dio a conocer que terminó su relación con Stambuk, aseguró que estaban en buenos términos, aunque la ruptura fue dolorosa para ambos. “Fue difícil y fue al mismo tiempo fue adulto, fue sano. Fue liberador, aunque se oiga raro, pero sí, porque ya estábamos en etapas diferentes, ya estábamos caminando hacia lugares diferentes y era difícil poderte sentar y verte a los ojos y decir ‘Se acabó, ¿verdad?’”, dijo en ese entonces la actriz.

