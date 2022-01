La conmovedora declaración de amor que Andrés Tovar hizo a Maite Perroni en vivo

Tovar se dijo muy enamorado de Perroni (Fotos: instagram / @atovarp)

Después de la controversia que vivieron Andrés Tovar y Maite Perroni el año pasado al confirmar su noviazgo luego de que el productor se separara de Claudia Martín, los enamorados se han mostrado en redes sociales muy contentos con esta nueva etapa en su vida.

No obstante, aunque en octubre de 2021, Maite fue la que anunció su nuevo noviazgo desde su Instagram, Tovar no había hablado sobre cómo es su relación con la ex RBD.

Fue así que en una reciente entrevista con motivo del 41 aniversario de Sale el Sol, Andrés Tovar abrió su corazón y explicó un poco del profundo amor que le tiene a la actriz.

“Maite es la persona más especial en mi vida, es el amor de mi vida, definitivamente, no lo digo de dientes para afuera, lo digo en vivo, para que no haya edición”, expresó.

Asimismo, recordó que Maite no le es una persona ajena, ya que tiene mucho tiempo de conocerla e, incluso recordó una anécdota:

“Es una mujer que conozco desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, nos conocimos mientras yo corría en los pasillos de Televisa entregando memorándums, ella pasaba corriendo en el pasillo para sus clases en el CEA”, explicó.

El productor contó sobre su romance con la actriz (Fotos: Instagram / @atovarp)

Tovar explicó que por cosas de la vida siempre coincidían, ya fuera por lugares en los que estaban o simplemente estaban enterados de la vida del otro aunque no tuvieran ningún lazo sentimental.

“Siempre nos veíamos, nos encontrábamos, nos saludábamos y siempre estuvimos al pendiente de cada uno (…) Nos fuimos dando cuenta que siempre coincidíamos en unas cosas y, en momentos de la vida, cuando ella estaba viviendo en Nueva York y yo estaba viviendo a tres cuadras de donde ella vivía, que paralelamente ahí estábamos”, dijo el productor durante la transmisión.

Respecto a como inició su romance, Tovar ahondó en que ambos se encontraron en una ocasión y salió el tema de que los dos estaban disponibles sentimentalmente.

“Coincidió que nos vimos para platicar de un proyecto que yo traigo. Ahí me platicó ella que había terminado su relación hace ya varios meses, yo le platiqué que también estaba separado y echamos a andar el proyecto y empezamos a compartirnos cosas para salir adelante después del término de una relación”, dijo.

Maite Perroni causó polémica con una foto (Foto: Instagram/@maiteperroni)

Tovar explicó que en ese entonces ambos habían atravesado una ruptura, pero que eso fue incluso un impulso pues el estar viviendo situaciones similares hizo que pudieran conectar de una forma más sincera.

“Hoy por hoy soy el hombre más feliz, honro, valoro y venero todas las relaciones que tuve anteriormente, por supuesto, agradezco, pero definitivamente ella es la mujer más hermosa”, remató.

Cabe recordar que hace unos cuantos días, Maite Perroni inició el 2022 dejando en claro que su tierna imagen de telenovelas es cosa del pasado. La RBD publicó en su cuenta de Instagram unas provocadoras fotografías junto a su novio Andrés Tovar y rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

“Mi cuerpo, mi Instagram y mi vida…2022″ fue el título que le dio la actriz a una serie de fotografías en blanco y negro donde posó de manera muy sensual junto al actor, donde incluso lució una llamativa joyería de un diseñador mexicano.

Aunque la publicación parecía ser una más entre el amplio repertorio que sigue más de 10 millones de personas, desde su primera imagen donde posaba en solitario Perroni sus seguidores aseguraron que su imagen es muy diferente a su trabajo en Televisa, pues desde que participó en la serie Oscuro Deseo de Netflix, Maite es diferente.

