Maite Perroni celebró el cumpleaños de Andrés Tovar con una fiesta y un apasionado beso

Maite Perroni festejó el cumpleaños número 41 de su novio Andrés Tovar. La actriz organizó una reunión donde, además de la increíble decoración y la presencia de un grupo de mariachi, los enamorados derrocharon miel. El productor no perdió la oportunidad de agradecer el gesto que tuvo su pareja en un día tan especial y le dedicó un emotivo mensaje.

Durante el fin de semana pasado, Andrés Tovar cumplió un año más de vida y lo celebró rodeado de familiares, amigos y su novia. El productor de televisión pasó un día muy especial gracias a la fiesta que organizó Maite Perroni en un jardín.

Debajo de un techo adornado con telas oscuras y luces amarillas, los asistentes disfrutaron de una comida en una larga mesa, los cubiertos brillaron con su color dorado y las flores en tonalidades rosas cautivaron con su aroma. La protagonista de Triunfo del amor también procuró una mesa de dulces donde resaltó un hermoso pastel decorado con los colores elegidos para la fiesta.

La pareja no compartió detalles del evento en sus redes sociales, sin embargo, algunos de los invitados si publicaron fotografías o videos en sus historias de Instagram. En los fragmentos recuperados por Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube se puede ver a la pareja muy feliz y enamorada, disfrutando al máximo en cada momento de la reunión.

En una de las historias se puede ver a Andrés Tovar y Maite Perroni fundidos en un cálido abrazo que terminó en beso después de que el productor extendiera un agradecimiento por el detalle que le hizo la oriunda de la Ciudad de México: “Gracias a mi novia que me hizo el mejor cumpleaños de mi vida”.

Otro invitado que grabó a la pareja mientras estaban sentados disfrutando de Sabes una cosa interpretada por mariachi y, en un momento, Maite Perroni se acercó a su novio para darle un tierno beso en la mejilla.

Después de la fiesta, Andrés Tovar recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores cuál es su sentir en esta nueva etapa de su vida. El productor comentó que su cumpleaños número 41 ha sido el mejor de su vida, hasta el momento, y confesó que espera compartir el resto de su vida con la exintegrante de RBD.

“¡El mejor cumpleaños de mi vida! Gracias a todes por sus mensajes y buenos deseos, los abrazo fuerte y bendigo. -Tienes 41? -No, ya no tengo esos cuarenta y uno, esos ya los viví, me quedan los que me resten por delante y los voy a disfrutar al máximo contigo Maite Perroni”, escribió.

