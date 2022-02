Dulce María habló sobre su participación en el posible reencuentro de RBD: “Les tengo mucho cariño”

La agrupación podría volver a colaborar en un proyecto EFE/Mario Guzmán/Archivo

Dulce María confesó que actualmente se encuentran en pláticas con sus excompañeros de RBD para colaborar en un nuevo proyecto. La cantante también aclaró que no tiene problemas con Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez, Christofer Uckermann o Alfonso Herrera como se había especulado y aseguró que no existe ningún distanciamiento.

La oriunda de la Ciudad de México concedió una entrevista virtual para el programa Hoy, donde habló sobre la posibilidad de participar en un reencuentro de RBD después de que en 2020 no formó parte del esperado espectáculo que los demás integrantes ofrecieron para deleite de sus fans y lo hicieron en línea debido a la crisis sanitaria por COVID-19.

A más de un año de dicho concierto, la también actriz dejó entrever que posiblemente si participaría en otro show especial debido a entablado comunicación con sus compañeros para analizar las posibilidades y elegir la más adecuada para todos. Sin embargo, no quiso confirmar cuál será el proyecto porque todavía no llegan a un acuerdo.

Los rumores sobre un aparente distanciamiento surgieron tras el show del 2020 (Foto: Instagram @dulcemaria @rbd_music)

“Se esta hablando de un reencuentro desde hace un año, no un reencuentro, como una gira o un encuentro más bien. Todavía no hay nada oficializado ni nada cerrado, ojalá se dé pero todavía no hay nada cerrado, como oficial”, declaró.

Con esta declaración Dulce María dejó abierta la posibilidad de volver a interpretar las canciones que posicionaron a la banda como uno de los grupos de pop más populares de la primer década de los 2000. Entre sus éxitos se encuentran Sálvame, Este corazón, Enséñame, Solo quédate en silencio, Inalcanzable, Rebelde y Aún hay algo de amor, por mencionar algunos.

La actriz de Clase 406 también desmintió un distanciamiento con sus excompañeros de RBD, contrario a lo que se especuló antes del reencuentro donde no participó. En esta ocasión, Dulce María comentó que construyó un fuerte lazo con sus coestrellas durante los años que trabajaron juntos y su relación no ha cambiado a pesar de que no quiso participar en el espectáculo anterior.

La actriz se convirtió en madre de una niña en diciembre del 2021 (Foto: IG @dulcemaria)

“A todos les tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración, así será siempre. finalmente eso ya no tiene que ver con la amistad ni con la relación personal de nosotros, era algo más profesional”, agregó.

Como ejemplo de su relación con Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez, Christofer Uckermann y Alfonso Herrera contó que antes de que se llevara a cabo el show tuvieron una reunión en la casa de uno de ellos y ahí convivieron como suelen hacerlo y, según explicó, esos íntimos momentos son los que de verdad reflejan la amistad que conservan a pesar del tiempo.

“A finales de 2019 nos juntamos todos en la casa de Poncho como amigos, como compañeros, como seis personas que vivimos muchas cosas importantes que nadie más sabe mas que nosotros [...] eso fue lo que yo rescato, creo que esa es la esencia de nosotros”, recordó.

Barbie el nuevo sencillo de Dulce María Foto: Instagram/@dulcemaria

Por el momento sólo queda esperar que los exintegrantes de RBD lleguen a un acuerdo para una gira que posiblemente sea muy exitosa debido a la cantidad de fans que tienen. De llevarse a cabo, los cantantes se sumarán a los conceptos musicales que tocaron las mieles del éxito hace varios años y que recientemente se han reencontrado con espectaculares show.

Mientras tanto, Dulce María está por estrenar Barbie, una colaboración con Farina, MC Danny y Rebecca donde incursionará en otro género musical, así lo dio a conocer en entrevista para People en Español.

“Que haya artistas como Rebecca que me inviten a cantar funk, que es algo muy diferente, cuando canto pop, pero que el me inviten a hacer otros géneros y ahora cantar con Farina, si escuchas Origen y escuchas Farina como que no hay forma. Pero la música siempre es un puente para unirnos y más ahora como mujeres, me encantó”, compartió.

SEGUIR LEYENDO: