Dulce María se adentra al “Funk” con su nueva colaboración: “La música siempre es un puente para unirnos”

La exintegrante de RBD, Dulce María se encuentra promocionando su más reciente sencillo junto a las intérpretes de origen colombiano, Farina, MC Danny y la brasileña Rebecca. En esta ocasión la intérprete mexicana busco salir de su zona de confort e incursionar en otro estilo musical por lo que fue invitada a colaborar en la canción Barbie del género Funk.

El remix de la canción Barbie, el cual reúne poco más 10 millones de reproducciones en las plataformas digitales, se estrenó el pasado 15 de febrero. Por ello, la intérprete mexicana compartió con la revista People en Español algunos detalles de su nuevo sencillo internacional.

Primeramente, la también histrionisa compartió que aceptó la invitación de la cantante brasileña, Rebecca porque es un género poco conocido para ella, por lo cual lo considera un reto “muy divertido” dentro de su ya larga carrera de poco más de 20 años.

“Que haya artistas como Rebecca que me inviten a cantar funk, que es algo muy diferente, cuando canto pop, pero que el me inviten a hacer otros géneros y ahora cantar con Farina, si escuchas Origen y escuchas Farina como que no hay forma. Pero la música siempre es un puente para unirnos y más ahora como mujeres, me encantó”, compartió.

Dulce María promociona su nuevo sencillo Foto: Instagram/@dulcemaria

La mexicana confesó como fue el primer acercamiento con la cantautora de 23 años de Río de Janeiro, Brasil. Ahí detalló que fue invitada a colaborar debido a que una plataforma de streaming musical le comentó a la funkeira brasileña que podía invitar a algunas figuras femeninas para sumarse a su nueva versión.

“Le dijeron a Rebecca que podía invitar artistas y ella me invitó a mí. Algo que me gustó mucho es que le propusimos que no solamente fuera de Brasil, sino extenderse a otros países, e invitó a Farina, que me encanta lo que hace; ella es colombiana y también empodera a la mujer. Me gustó porque era una colaboración más internacional”, rememoró.

Para finalizar, la cantante de 36 años nacida en la Ciudad de México compartió que posteriormente del estreno de Barbie no dimensionó el impacto que ocasionaría en Brasil, y es que el sencillo ya cuenta con poco más de 10 millones de visualizaciones en YouTube y se ha colocado en el lugar 103 de las listas de popularidad del gigante de Sudamérica.

Barbie el nuevo sencillo de Dulce María Foto: Instagram/@dulcemaria

“Le ha ido súper bien a la colaboración; acaba de salir hace cinco días”, concluyó Dulce María quien actualmente se encuentra preparando la edición Origen Deluxe, que pretende presentar en próximas fechas en 2022.

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en que Dulce María colabora con una artista de origen brasileño. Fue a finales del 2021 que la exRBD mientras se encontraba promocionando su sencillo Amigos con derechos, el cual fue extraído de su álbum Origen, con el que la compositora regresó a la escena musical después de la pandemia y su reciente maternidad.

Fue en una entrevista con Infobae México donde Dulce María compartió su sentir sobre el dueto que logró conseguir con la superestrella brasileña Marília Mendonça, quien sufrió un accidente aéreo que le quitó la vida en noviembre del 2021 al estrellarse la avioneta en la que viajaba para dar un concierto en el estado de Minas Gerais, sureste de Brasil.

Foto: Instagram/@dulcemaria

Sin conocer personalmente a la reina del sufrimiento, como era conocida la recordada artista de 26 años, Dulce María logró grabar dos versiones, una es español y la otra en portugués, al lado de Marília.

“Cuando me enteré de su muerte entré en shock, dije ‘por qué me dejó las canciones grabadas, dejó todo listo antes de irse’. Como es algo delicado, le preguntamos a su gente y dijeron que sí querían sacar la canción porque era algo que Marília había querido y que sacáramos la versión en español”, compartió para Infobae México.

