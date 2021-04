“La gente siempre busca un problema”: Dulce María pidió frenar la polémica por su ausencia en reencuentro de RBD

Además de actriz, cantante y compositora, desde diciembre Dulce María ejerce en una nueva área como madre, luego del nacimiento de la pequeña María Paula.

Precisamente fue esta nueva faceta la que le impidió formar parte del reencuentro de RBD a finales de diciembre, pues tan sólo tenía un par de semanas de haber dado a luz.

Algo que trajo criticas al resto de miembros, pero en su más reciente entrevista para Sale el Sol, Dulce María compartió su opinión a los fuertes ataques que vivieron sus compañeros por no haberla esperado: “La gente nunca va a estar conforme, siempre va a buscar algún problema”, dijo en defensa del grupo.

También confesó mantenerse muy atenta al embarazo de la pareja de Poncho Herrera, quien tampoco participó en el reencuentro de RBD: “Estaba muy al pendiente de su mujer y de cómo estaba todo, igual ellos de mí y fue algo que se agradece mucho”.

Pues si algo causó sensación entre los fanáticos de la agrupación fue que los hijos de Poncho Herrera y de Dulce María nacieron en fechas muy cercanas. Mientras la pequeña María Paula nació el 5 de diciembre del 2020, Herrera presentó a Nico el 7 de diciembre.

Algo que tomó por sorpresa a todos pues nadie sabía del embarazo y es que mientras Poncho Herrera mantiene demasiada privacidad en su vida personal, Dulce María suele compartir cómo lleva su día a día.

Incluso desde su cuenta de Instagram la cantante suele mantener al tanto a sus seguidores de cómo lleva su vida de new mom, con cansancio por estar al pendiente de su hija. Y en esta ocasión Dulce María reveló cómo educará a su bebé.

En entrevista con De Primera Mano la actriz reveló que busca educar a una niña fuerte, pues en este momento diversos movimientos están abriendo las puertas a las nuevas generaciones para luchar por sus derechos.

Y qué mayor oportunidad que con una niña: “Para mí, obviamente es como... tengo todas las ganas de educar una niña fuerte, con valores, con voz, que pueda decir que no”, dijo.

Hoy en día, hay muchos movimientos en crecimiento, mismos de los que Dulce María dijo le parecen muy importantes. Sobre todo en estos momentos en los que: “Todas las mujeres que están alzando la voz, que están defendiéndose, que ya no nos estamos quedando calladas”.

Agregó que con lo anterior también se van “abriendo puertas para las nuevas generaciones”; sin embargo, como una voz crítica de la situación actual expresó que le da miedo lo que ocurre y “quisiera defender y proteger a mi bebé”.

Finalmente, sobre este tema Dulce María detalló que en estos momentos las mujeres tienen “que alzar la voz por nuestros derechos, por proteger, por protegernos entre todas”.

En lo que respecta a su núcleo familiar, compartió que su esposo Paco Álvarez, quien ya tiene experiencia con la paternidad con sus dos primeros hijos, la ayuda con los cuidados de María Paula.

Según declaró la ex RBD, a pesar del trabajo, Paco se mantiene muy al pendiente de su pequeña: “Me ayuda obviamente en lo que puede, porque le doy de comer yo, entonces es difícil, pero me ayuda a darle alguna toma, dormirla o cambiarle los pañales. Cuando está aquí me ayuda mucho”.

También agregó lo que su pequeña hija la hace sentir: “Cada vez que la veo, cada vez que amanece y me sonríe, me da toda la energía aunque esté muerta del cansancio”.

Por lo que no duda escribirle una canción en un futuro, ya que muchos son los sentimientos que le despierta: “Me gustaría en algún punto componerle algo y escribirle cosas”.

Sobre su carrera como cantante y como ex miembro de la agrupación RBD, Dulce María quedó fuera del reencuentro del pasado mes de diciembre. Según explicó la propia actriz por miedo a contagiarse de COVID-19 y por su recién parto.

Incluso explicó en otra entrevista a De Primera Mano: “no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”.

Sin embargo, agregó que sus compañeros (Anahí, Mayte Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann) dejaron de responderle los mensajes: “La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó”, agregó.

Aunque otras versiones de la no participación de Dulce María en el reencuentro de RBD señalan una falta de interés: “Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, dijo Maite Perroni en una entrevista con Rolling Stone.

Incluso sin saber las razones detrás de su no participación en el reencuentro y al escuchar la voz de otros miembros, Dulce María sigue desarrollándose en otras áreas de su carrera.

Y el haber negado participar en el reencuentro de RBD no significó el fin de su carrera ni mucho menos, pues por su múltiples talentos y habilidades logró convertirse en la portada de la revista Cosmopolitan Eslovenia.

¿La sorpresa?, es que fue a dos meses de haberse convertido en madre y en las fotografías presumió su espectacular figura con un body negro.

